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Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emeklinin 370 bin TL'sini dolandırdılar

DHA

Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emeklinin 370 bin TL'sini dolandırdılar


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, S.Y.'yi (73) ev telefon hattını kendilerine yönlendirdikten sonra arayan kişiler, polis gibi davranıp, "Eğer bize inanmıyorsanız 155 Polis İmdat hattını arayın" diyerek 370 bin lira dolandırdı. Cumhuriyet Baysavcılığı, açıklama yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Emekli, evli ve 2 çocuk babası S.Y.'yi, ev telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş ve boşaltılmak üzereyken hesabınız bloke edilmiştir. Eğer bize inanmıyorsanız, 155 Polis İmdat hattını arayın, onlar size durumu daha net açıklasınlar" dedi.
S.Y. ise ev telefonundan 155 hattını arayınca karşısına yine aynı kişinin çıkması üzerine şüphelinin istediği 370 bin lirayı banka şubesine giderek farklı saatlerde 220 bin ve 150 bin TL olarak belirtilen hesaba yatırdı. Yaklaşık 1 saat sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu.
Polisin araştırmasında, şüphelilerin apartman girişlerine konulan telefon kutularına 'saplama' yaparak, seçilen telefon hattından o esnada yapılan tüm aramaları kendilerine yönlendirdiklerini belirledi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'155'İ ARADIKTAN SONRA İNANDIM'
Dolandırıcılık yöntemleri hakkında yapılan uyarıları bildiğini ancak 155'i aradıktan sonra inandığını da belirten S.Y., "Kendilerini polis olarak tanıtan kişi, beni inandırmak için 155 Polis İmdat Hattı'nı aramamı söyledi. Dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan uyarıları biliyordum. Ancak telefonumdan 155'i aradığım zaman karşıma aynı kişiler çıkınca inandım. Dedikleri banka hesabına önce 220 bin, daha sonra da 150 bin lira gönderdim. Eve geldikten 1 saat sonra dolandırıldığımı anladım. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi. 
BAŞSAVCILIK UYARDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılık yapan kötü niyetli kişiler, vatandaşların aklıselim düşünme ve olayı idrak edebilme yeteneklerini zaafa uğratmak için akılalmaz yol ve yöntemlere başvurmaktadırlar. Ancak son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza iletilen bir şikayet başvurusunda, hayret uyandıracak bir yönteme başvurmuşlardır. Mağdur vatandaş, yine polis kimliğiyle aranarak, 'Hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş ve boşaltılmak üzereyken hesabınız bloke edilmiştir. Eğer bize inanmıyorsanız 155 Polis İmdat hattını arayın, onlar size durumu daha net açıklasınlar' denmiştir. Mağdur da doğal olarak herkesten bekleneni yapmış ve 155'i aramıştır. Ancak bu davranışı önceden planlayan bu kötü niyetli kişiler, apartman girişlerine konulan telefon kutularına saplama yaparak, kurban olarak seçilen telefon hattından o esnada yapılan tüm aramaları kendilerine yönlendirmiş olduklarından mağdur şahıs 155 Polis İmdat hattını aradığı halde gerçek polisler yerine dolandırıcı olan kişilerle konuşmuştur. Doğal olarak onlara inanmış ve aldığı talimatlara harfiyen uyarak onların istediği şekilde hesabındaki parayı sözüm ona devlete teslim ettiği zannıyla dolandırıcıların hesabına havale etmiştir. Kötü niyetli bu kişilerin akılalmaz ve sınır tanımaz yöntemlerine karşı vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir memuru sizi telefonla arayarak sizden para, banka hesap bilgisi, kredi kart bilgisi istemez. Sizden aldığı para ve bilgilerle suçlulara ve teröristlere operasyon yapmaya kalkmaz. Kanunlarımız hiçbir kamu görevlisine böyle bir hak ve yetki vermemiştir. Vatandaşlarımızın böyle bir telefon aramasıyla karşılaştıklarında yapacakları ilk iş görüşmeyi sonlandırmak olmalıdır. Tekrar arama olursa açmamaları ve en yakın polis ve güvenlik birimine giderek durumu onlara sormaları en güvenilir yol olacaktır."DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-12-23 17:04:12

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