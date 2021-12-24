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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Check up ile sağlık durumunuzu önceden öğrenin

İHA

Check up ile sağlık durumunuzu önceden öğrenin

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, “Check up genel sağlık durumunuz ve bazı önemli hastalıklar konusunda önemli bilgiler edinilmesini sağlar. O nedenle kontrolünüzü ihmal etmeyin” dedi.
Covid19 virüsü nedeniyle yaşanan koronavirüs salgını, düzenli doktor kontrollerini de aksatmamıza neden oldu. Birçok hastalığın erken tanısını sağlayan bu kontrolleri zamanında yaptırmamanın faturası ise ne yazık ki ağır olabiliyor. Tüm vücuda yönelik temel bazı tahlil ve tetkikleri içeren checkup programlarının erken tanıya olanak vermesi nedeniyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, “Check up genel sağlık durumunuz ve bazı önemli hastalıklar konusunda önemli bilgiler edinilmesini sağlar. O nedenle kontrolünüzü ihmal etmeyin” dedi.
Checkup programları; ayrıntılı kan ve ultrason tetkikleri ile kanser başta olmak üzere, kan hastalıkları, enfeksiyonlar, tiroid dokusundan böbrek hastalıklarına kadar tüm organ bozukluklarının tanısına yardımcı olan incelemeleri içeriyor. Elde edilen veriler ayrıca diyabet, kolesterol ya da yüksek tansiyon gibi sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek sorunların erken tespitini sağlayabiliyor. Bu verilerin uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabileceğine işaret eden Dr. Utku Şenol, kadınlar için önemli bir risk olan meme kanserine de dikkat çekiyor:
“Meme kanseri görülme sıklığı giderek artıyor, öyle ki her sekiz kadından birinde bu hastalığa rastlanabiliyor. Checkup kapsamında yapılan ayrıntılı meme tetkikleri ve kadın doğum muayenesi ile kanser ve diğer kadın hastalıklarının erken tespit edilmesi hayati önem taşıyor.”
‘’ Sık rastlanan hastalıklar inceleniyor ‘’
Sigaraya bağlı kalp ve akciğer hastalıkları kadınlarda ve erkeklerde hayatı tehdit eden sorunların başında geliyor. Bu hastalıkların daha ilk evresinde fark edilebilmesinde düzenli sağlık kontrollerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dr. Utku Şenol, “Her bir hastalık için ayrı ayrı tarihlerde doktor randevusu alarak tetkik yaptırmak zor gelebiliyor. Bu nedenle tüm bu hastalıklara yönelik erken tanı fırsatını sağlayabilen check up programları giderek daha çok tercih ediliyor. Bu programlarda kardiyoloji ve göğüs hastalıkları yönünden kontroller de yapılıyor. Böylece akciğer ve kalp damar hastalıklarından sigaraya bağlı gelişen kanserlere kadar çeşitli hastalıkları henüz bulgu vermeden erken tespit etme şansına sahip olabiliyoruz” diyor.
‘’ Covid19’a yönelik incelemeler de yapılıyor ‘’
Sözü yaşadığımız Covid19 pandemisine de getiren Dr. Utku Şenol, “Özellikle pandemi döneminde koronavirüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği, geçirilmiş ise akciğerlerin durumu değerlendirilebiliyor. Ayrıca kişilerin beslenme hatalarının düzeltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmesi için gereken risk faktörlerinin yönetilmesi, vitamin eksiklerinin saptanması bu pandemi sürecinde kişiler için çok değerli bir kazançtır” diye bilgi veriyor.
Düzenli checkup kontrolleri sağlık verilerini güncelleme ve karşılaştırma yapabilme olanağı açısından da önem taşıyor. “Böylece kan ve radyolojik tetkiklerde saptanan değişimler çok daha erken dönemde fark edilebiliyor” diyen Dr. Utku Şenol, sözlerine şöyle son veriyor:
“Checkup özellikle şikayeti olmayan kişilerin değerlendirildiği bir programdır. Herhangi bir şikayeti olmayan hastaların pandemi döneminde hastanelere başvurmakta çekincesi olabiliyor ama hastaneler pandemi sürecinde bu gibi çeşitli çekincelerle geri plana atılan şikayetler ve ertelenen taramalar, ileride sorun teşkil edebiliyor. Bu sebeple sağlığını geri plana atmayın. Yılda bir kez yapılan checkup ile sağlığınızdan emin olun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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