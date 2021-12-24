Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler Hem ısındılar hem de karınlarını doyurdular Pazarın ortasında sobada patates keyfi Soğuk havaya karşı sobalı önlem

Pazar esnafı, ısınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirerek hem karınlarını doyurdu hem de soğuktan korundu.

Eskişehir Odunpazarı’nda kurulan pazardaki esnaflar soğuk havaya rağmen tezgâh açtı. Pazarcılar, dondurucu soğuktan korunmak için yaktıkları sobanın üzerinde patates pişirerek kahvaltı yapmayı da ihmal etmediler. Zaman zaman sobanın etrafına toplanarak ısınmaya çalışan vatandaşlar patatesin keyfini çıkardı.

Pazarda birçok tezgâhın önünde soğuk havaya karşı önlem alındığı görüldü. Tezgâhlardaki ürünlerin soğuk havadan zarar görmemesi için soba ve tenekelere ateş yakarak tedbir aldıklarını söyleyen pazarcılar, “Hem kendimizi ve ürünlerimizi ısıtıyoruz hem de karnımızı doyuruyoruz” dedi

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