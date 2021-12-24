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Sağlık çalışanını darp eden hasta yakını tutuklandı Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Cesur: “Allah’tan sadece yumruk geldi, farklı bir cisimle de beni yaralayabilirdi” “Son zamanlarda bu olaylar hepimizi üzüyor”

İHA

Sağlık çalışanını darp eden hasta yakını tutuklandı Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Cesur: “Allah’tan sadece yumruk geldi, farklı bir cisimle de beni yaralayabilirdi” “Son zamanlarda bu olaylar hepimizi üzüyor”

Eskişehir’de hamile kadının yardımına koşan acil tıp teknisyenini darp eden hasta yakını tutuklandı.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Mücahit Cesur, triaj servisinde görev yaptığı esnada, yardım isteyen bir hasta yakınıyla karşılaştı. Hızla müdahale etmek için acil servisin önüne çıkan Cesur, hasta yakını Cengiz G.’nin yardımıyla hastayı sedyeye aldı. O sırada hastanın hamile olduğunu anlayan Cesur, hastanın şikâyetini sordu. Hamile kadının düştüğünü söylemesi üzerine ayrıntılı bilgi isteyen Cesur’a hasta yakını tepki gösterdi. Gözlem altına almak için sedyeye yatırdığı esnada hastayla mecburi olarak yakın olduğunu aktaran Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Cesur, hasta yakını Cengiz G.’nin bir anda kendisine yumruk attığını söyledi.
Uğradığı saldırı sonucunda şoke olan Mücahit Cesur’un atılan yumruk nedeniyle dudağı patladı. Hemen kendisini korumaya alan Cesur, ‘beyaz kod’ vererek güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Cesur’un yardımına koşan mesai arkadaşları ve güvenlik görevlileri öfkeli hasta yakınını etkisiz hale getirdi. Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Cesur, kendisine saldıran Cengiz G.’den şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından yakalanan Cengiz G., savcılık sorgusu akabinde çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

“Allah’tan sadece yumruk geldi, farklı bir cisimle de beni yaralayabilirdi”
Hamile kadını sedyeyle taşıdıkları esnada hasta yakınının öfkelendiğini ve sakin olması için uyarıda bulunduğunu belirten Mücahit Cesur, “Olay günü hastanenin triaj servisinde görev yapmaktaydım. Servise telaşlı bir şekilde gelen hasta yakını bağırarak içeri girdi. Doktor, hemşire yok mu diye bağırdı. Bunun üzerine hastaya müdahale etmek, ne olduğuna bakmak için kapının önüne çıktım. Arabasını acilin önüne çektiğini gördüm. O esnada hastayı yatırmak için sedye çektik. Hastayı sedyeye alırken yakınına ne şikâyeti olduğunu sordum. İlk önce düştüğünü söyledi. Sedyeyle içeri taşırken nereden nasıl düştüğünün ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Hastayı sedyeyle müşahede alanına almaya çalışırken tekrar bağırmaya devam etti. Sakin olmasını söyledim. O esnada çok yakındık, burun burunaydık ve birden yakını bana vurmaya kalkıştı. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada eliyle dudağıma vurdu. Sonrasında dudağımın iç kısmı patladı. Akabinde diğer sağlık çalışanı arkadaşlar ve güvenlikler gelerek hastayı uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik, sonrasında şikâyetçi oldum. Yardımcı olabilmek için hastayla ister istemez çok yakındım. Allah’tan sadece yumruk geldi diyebiliyorum. O esnada farklı bir cisimle de beni yaralayabilirdi” diye konuştu.

“Son zamanlarda bu olaylar hepimizi üzüyor”
Son zamanlarda sağlık çalışanlarına saldırıların arttığını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getiren Cesur, “Son zamanlarda gerçekten bu olaylar hepimizi üzüyor. Tüm özverili çalışmalarımıza rağmen böyle olaylara maruz kalmak bizi gerçekten yoruyor. Serviste veya dışarıda olaylara her zaman bir sağlıkçı olarak bakıyoruz. Nerede bir yardıma ihtiyacı olan hasta varsa müdahale etmeye çalışıyoruz. Böyle muamele görünce ister istemez insanda bir soğuma olabiliyor ama yine de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Dudağım patladı, o geçer ama mesleki anlamda soğuma yaşıyoruz. Halkımızdan bu konuda daha anlayışlı olmalarını istiyoruz. İnşallah başka arkadaşlarımızın başına böyle bir olay gelmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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