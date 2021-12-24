Acil tıp teknisyenine saldıran şüpheli tutuklandı



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp teknisyeni Mücahit Cesur´a saldırıp yumruk attığı öne sürülen hasta yakını Cengiz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dudağından yaralanan Cesur, "Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma eliyle bir darbe geldi. Sonucunda dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Beyaz kod verdik" dedi.

Cengiz G., önceki gün rahatsızlanan hamile eşini kendisine ait otomobille Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne getirdi. Hastaya ilk müdahaleyi acil servis önüne sedye çıkaran acil tıp teknisyeni Mücahit Cesur yaptı. Hastanın eşi Cengiz G. iddiaya göre Cesur´a `eşine fazla yaklaştığı´ için aniden saldırıp yumruk attı. Diğer sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sonucu dudağı yarılan Cesur beyaz kod uygulaması başlattı. Polis ekiplerince acil serviste gözaltına alınan Cengiz G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hastanenin acil servis güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Acil serviste triyaj bölümünde görevli olduğunu ifade eden Mücahit Cesur, yaşananları anlattı. Hamile kadının eşinin acil servise gelerek `doktor, hemşire yok mu?´ diye bağırıp saldırgan tavırlar sergilediğini söyleyen Cesur, "Acil servise telaşlı bir şekilde gelen hasta yakını bağırarak içeri girdi. `Doktor, hemşire yok mu?´ diye bağırdı. Bunun üzerine hastaya müdahale etmek ve ne olduğuna bakmak için kapının önüne çıktım. Arabasını acil servisin önüne çektiğini gördüm. O esnada hastayı sedyeye almak için sedye çektik. Hastayı sedyeye alırken, uygun alana alabilmek için hasta yakınına ne şikayeti olduğunu sordum. İlk başta düştüğünü söyledi. Sonra hastayı sedyeye alıp götürürken, nereden ve nasıl düştüğünün ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Bunu üzerine hastayı sedye ile müşahede alanına almaya çalışırken hasta yakını tekrar bağırmaya devam etti. Sakin olmasını söyledim. O esnada çok yakındık birbirimize. Hani böyle burun buruna denebilecek gibiydik. Birden ani bir şekilde vurmaya kalkıştı. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma eliyle bir darbe geldi. Sonucunda dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Diğer sağlık çalışanları ve güvenlikçi arkadaşlar gelerek uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik ve sonrasında şikayetçi oldum. O esnada hastaya yardımcı olabilmek için ister istemez çok yakındık. Allah'tan sadece yumruk geldi diyorum. O esnada farklı bir cisim çıkartıp yaralayabilirdi" dedi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kendilerini her zaman derinden üzdüğünü ifade eden Cesur, "Fiziksel saldırıya uğramak bizi tabii ki derinden yaralıyor. Bu sadece kendim için geçerli değil. Dudağımız patlıyor, o yarına geçer ama mesleki anlamda soğutmak gerçekten hoş olmuyor. Halkımızdan bu konuda daha anlayışlı olmalarını, bize daha yardımcı olabilecekleri şekilde davranmalarını istiyoruz. İnşallah bu durum başka arkadaşlarımızın başına gelmez, böyle durumlarla karşılaşmazlar" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-12-24 12:22:38



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