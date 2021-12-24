Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

İHA

Gümüş, Eskişehirli çiftçilere 18 yılda verilen bitkisel üretim desteği miktarını açıkladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ‘Güçlü Çiftçi Güçlü Türkiye’ için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Eskişehirli çiftçilere 20022020 yılları arasında 1 milyar 696 milyon TL'yi bulan
bitkisel üretim desteği verdiğini belirtti.
Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ve 8 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’ kapsamında açıklamalarda bulundu.
Gümüş 2021 üretim yılında uygulanacak bitkisel üretim destekleme ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın 2021 yılında bitkisel üretim sektöründeki üreticilere uygulayacağı destekleme miktarları yayımlanan tebliğ ile belirlenmiş oldu. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da yine bitkisel üretime yönelik olarak çiftçilerimize birçok kalemde destekleme ödemesi yapmak istiyoruz. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak bütün çabamız koşullar ne olursa olsun üretme niyetinden vazgeçmeyen çiftçilerimize devletimizin sağladığı imkânlar ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgi ve birikimimizle destek olmaktır. Çiftçilerimiz ancak emeğinin karşılığını aldıkça, evine götüreceği ekmeğinin parasını kazandıkça, kendisini yarınlara daha güvende ve umutla taşıdıkça bizler mutlu oluruz. Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

“Güçlü bir devletin yolu güçlü çiftçiden, güçlü emekçiden geçer”
Gümüş, Eskişehir’de üretim yapılmayan bir karış toprak bırakmamak ve para kazanamayan tek çiftçi kalmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Eskişehirli çiftçilere destekleme ödemelerinin miktarlarını açıklayan Gümüş, şu şekilde konuştu:
“Biliyoruz ki güçlü bir devletin yolu güçlü çiftçiden, güçlü emekçiden geçer. Güçlü bir çiftçi ve güçlü bir Türkiye için çiftçimizle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Destek bizlerden, gayret çiftçilerimizden inşallah bereket de Allah’tan olacak. Güçlü Çiftçi Güçlü Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bugüne kadar Eskişehirli çiftçilerimize 20022020 yılları arasında ilimiz üreticilerine ödenen toplam bitkisel üretim desteklemesi miktarı ise 1 milyar 696 milyon TL'yi bulmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olmaya hak kazandılar Sivrihisar Belediyesi'nin kurduğu atölyelerde görev yapan 3 kadın sanatçı büyük başarı ilde etti
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olmaya hak ...
Tarih Konuşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tarih Konuşmaları devam ediyor
Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan 'Yeni Yıl Konseri'
YEREL HABERLER Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan 'Yeni Yıl Konseri'
Acil tıp teknisyenine saldıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Acil tıp teknisyenine saldıran şüpheli tutuklandı
Sağlık çalışanını darp eden hasta yakını tutuklandı Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Cesur: “Allah’tan sadece yumruk geldi, farklı bir cisimle de beni yaralayabilirdi” “Son zamanlarda bu olaylar hepimizi üzüyor”
YEREL HABERLER Sağlık çalışanını darp eden hasta yakını ...
Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates pişirdiler Hem ısındılar hem de karınlarını doyurdular Pazarın ortasında sobada patates keyfi Soğuk havaya karşı sobalı önlem
YEREL HABERLER Isınmak için kurdukları sobanın üzerinde patates ...
Check up ile sağlık durumunuzu önceden öğrenin
YEREL HABERLER Check up ile sağlık durumunuzu önceden öğrenin
(ÖZEL) Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi Soğuk havanın etkisiyle Porsuk adeta buz pistine döndü Porsuk Çayı buz tuttu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan ...
(ÖZEL) Bu ayakkabılar yurtdışında da çok sevildi Kadın üreticinin elleriyle ördüğü ayakkabılara ilgi yoğun Çizmeden terliğe, ortopedikten topukluya hepsi örgü ile yapıldı Örgü ayakkabılar yapan Meryem Tepegöz: “Farklı bir ürün üretmek istedim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu ayakkabılar yurtdışında da çok ...
(ÖZEL) Günlük apartlarda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı Yılbaşı için trend günlük kiralık apartlar Gecelik bin lira kiraya rağmen yoğun talep var Apart işletmecisi Koray Arslan: “Çok fazla talep oluştu, hatta bir binamız daha olsa onu da kiralayacak durumdayız”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Günlük apartlarda doluluk oranı yüzde 80’e ...
Donarak ölen çiftçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Donarak ölen çiftçi toprağa verildi
Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor
Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emeklinin 370 bin TL'sini dolandırdılar
YEREL HABERLER Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri ...
Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem Apartman önündeki telefon kutusu üzerinden paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdiler Eskişehir’de kendilerini telefonda polis olarak tanıtan kişiler bir vatandaşın 370 bin lirasını dolandırdı
YEREL HABERLER Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren ...
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
YEREL HABERLER Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Genç girişimcilere ödül verildi
YEREL HABERLER Genç girişimcilere ödül verildi
İçki içtikten sonra rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER İçki içtikten sonra rahatsızlandı, kaldırıldığı ...
Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de başlıyor
YEREL HABERLER Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de başlıyor
Eskişehir’de kaçak içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçak içkiden zehirlenen kişi hayatını ...
Okul servis ücretlerine düzenleme talebi Serkan Can Zengin’den velilere ve okul servisi işletmecilerine çağrı: “Sıkıntı ortak akılla çözülmeli”
YEREL HABERLER Okul servis ücretlerine düzenleme talebi Serkan Can ...
Eskişehir’deki dondurucu soğuklar Süs havuzlarının kenarları, su birikintileri ve çiçekler buz kesti
YEREL HABERLER Eskişehir’deki dondurucu soğuklar Süs havuzlarının ...
DAK ekipleri Tekirdağ’da tecrübelerini arttırdı Eskişehirli arama kurtarma ekibi DAK, KAMU-STK 2021 tatbikatına katıldı
YEREL HABERLER DAK ekipleri Tekirdağ’da tecrübelerini ...
İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcıya ilk duruşmada tahliye kararı Sanık Yunus Emre Aydoğdu: “İşime son vermenin stresi ile yangın çıkardım, 7-8 aydır psikolojik tedavi görüyorum”
YEREL HABERLER İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcıya ilk duruşmada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.