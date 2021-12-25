İnşaat artığı kum yığını 5 aydır temizlenmeyi bekliyor Mahalleli kaldırımdaki kumdan rahatsız Hem kaldırımı işgal ediyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor

Eskişehir’deki bir sokakta yaklaşık 5 aydır kaldırımı işgal eden kum birikintisi, çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşın ulaşımını da zorlaştırıyor.

İddiaya göre İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta bina inşaatı yapan bir firma, alt yapı çalışmaları nedeniyle açtığı çukurdan çıkardıkları kumu, kaldırımın üzerine boşalttı. Daha sonra oluşan çukurları geri kapatan inşaat firması, fazla kumu kaldırımın üzerinde bıraktı. Yaklaşık 5 aydır kaldırımı işgal ettiği öne sürülen kum, oradan geçen yayalara zor anlar yaşatıyor. Mahalleli, kumun daha yüksek olduğunu ve insanların üzerinden geçtikte alçaldığını söyledi. Mahalle halkı, yetkililerden, çevre kirliliğine de neden olan kumun bir an önce temizlenmesini istiyor.

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