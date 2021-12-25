Es-Es ilk devrenin en az kazanan takımı oldu Eskişehirspor ilk devreyi 3 galibiyetle kapattı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 20212022 sezonunun ilk yarısını, 3 galibiyetle en az kazanan takım olarak kapattı.

Sezon başında meydana gelen sel felaketi nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki tüm hakları dondurulan Kastamonuspor’un üstünde 10 puanla 18’inci sırada yer alan Eskişehirspor, ilk yarıda ligin en az kazanan takımı oldu. Yarıya kadar toplam 17 maça çıkan siyahkırmızılı ekip; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Çıktığı maçlarda toplam 16 gol kaydeden ekip, kalesinde 35 gol gördü. Eksi 19 averajla küme düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor’un, puan tablosunda bir üst sırada yer alan ve ikinci devrenin ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Karacabey Belediyespor ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Son 3 maçında beraberlikle sahadan ayrılan siyahkırmızılı ekip, ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.