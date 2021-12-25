Yer yer donmuş Porsuk Çayı üzerinde ekmek parçaları

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Eskişehir’in en önemli turizm değerlerinden olan Porsuk Çayı üzerinde sorumsuzca rastgele atılan ve donmuş buzlu zemin üzerine düşen ekmekler görüntü kirliliğine yol açıyor.

Yer yer buzla kaplı Porsuk Çayı üzerine atılan birçok ekmek parçası atıldığını gözlendi. Hafta sonu için Porsuk Çayı çevresini gezmeye çıkan vatandaşlar atılan ekmeklerin oluşturduğu manzarayı gördüklerinde, insanların bu kadar israfçı ve doğaya saygısının olmamasının üzüntü verici olduğunu belirttiler.

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