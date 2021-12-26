Eskişehir’de en güvenilir yatırım gayrimenkul Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik: “Vatandaşlık almak isteyen Azerbaycanlı ve Suriyeli insanlar da gayrimenkul satın alıyor”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı konut satış verilerini değerlendiren Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir genelinde bir önceki yıla göre konut satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların gayrimenkulü güvenilir bir yatırım aracı olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Eskişehir'de konut satışlarında artış yaşandı. Açıklanan verilerde, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında, 2020 Kasım ayına göre yüzde 78,5 oranında artarak 2 bin 705 adet olduğu saptandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, vatandaşların gayrimenkul yatırımı yaparak ellerindeki parayı değerlendirdiğini ve bundan dolayı konut satışlarında artış yaşandığını belirtti. Satışların genellikle şehir içinden alıcısının olduğunu belirten Çelik, bunun dışında Azerbaycanlı ve Suriyelilerin vatandaşlık için konut alımına yoğunluk gösterdiğini vurguladı.



"Konut satışlarında bir artış yaşanmakta"

Eskişehirli yatırımcıların gayrimenkule güvendiğini ifade eden Başkan Çelik, “Konut satışlarında bir artış yaşanmakta. Bunlara sebep olarak Covid19 döneminde insanların dışarı çıkmamasından dolayı hazırda bekleyen konutları satışı gösterilebilir. Bunun yanı sıra elinde altını, dövizi olan vatandaşlar ve banka faizlerindeki düşmesinden dolayı insanlar yatırımlarını gayrimenkule yöneltti. Tüm bunların sonucu olarak da konut satışlarında artış yaşandı. Bu satışlarda alıcılar genellikle şehir içinden olurken, vatandaşlık almak isteyen Azerbaycanlı ve Suriyeli insanlar da yoğunluk gösteriyor” dedi.

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