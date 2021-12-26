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Başkan Kesikbaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Şimdi sıra sizde; farkındalığınız yüksek, üretken girişimciler olun”

İHA

Başkan Kesikbaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Şimdi sıra sizde; farkındalığınız yüksek, üretken girişimciler olun”

Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, “Bugün 230 milyar dolar ihracatımız var diye övünüyoruz. Ama bunu biz 0,9 dolar kilograma yapıyoruz. Aynı enerjimizi, aynı ürünü, ayını miktarda yani volümü sabit tutarak 3 dolara yapmış olsak çok farklı bir seviyede olacağız. Bizim kuşağımız bu kadar yapabildi. Şimdi sıra sizde. Siz bu rakamları yukarı çekecek kuşaksınız. O yüzden lütfen farkındalığınız yüksek, üretken girişimciler olun” dedi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün Ekonomi Zirvesi ile Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü’nün Kariyer Günleri etkinliklerinde, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. İki farklı etkinlikte öğrencilerle buluşan Kesikbaş; iş hayatını, kişisel tecrübelerini, girişimcilik serüvenini ve sektörlerin beklentilerini öğrencilerle paylaştı. Yaptığı konuşmalarda, “Gelişmişlikte, kalkınmada, ekonomide adı her ne olsun, ben işin üretim kısmının daha değerli olduğunu düşünenlerdenim” diyen Kesikbaş, üretimde ise artı değer oluşturulmadığı sürece bir çıkış oluşturulamayacağının altını çizdi.

“Artı değer oluşturmak nedir, biraz buraya odaklanmak gerekiyor”
Değerli ve kısıtlı öz kaynakların dikkatli şekilde kullanılmasına vurgu yapan Kesikbaş, “Ülkemiz ekonomisini güçlü kılacak olan böyle bir planlamadır. Bu günlerde Kore, Çin vs. ekonomi ve sanayi modelinden bahsediliyor. Önünüze her ne modeli koyarsanız koyun toplamında üretim ve üretimden yaratığınız artı değer olmadığı sürece bunların hiçbir anlamı olmayacaktır. Artı değer oluşturmak nedir, biraz buraya odaklanmak gerekiyor” dedi.

“İnsan kaynağı, fikir ve sermaye olmadığı sürece girişimcilik olmuyor”
Girişimciliğin de üretim kadar değerli olduğu çağrısını üniversiteli gençlere hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, “Girişimciliğin üç ana parametresi var. İnsan kaynağı, fikir ve sermaye olmadığı sürece girişimcilik olmuyor. Bunlara sahip olmayanlara, girişken ya da komşusunu taklit eden diyoruz. Ancak bahsettiğim parametreler olunca yavaş yavaş işin gelişimi sağlanmış oluyor” diye konuştu.

“Üretken girişimciler olun”
ArGe, inovasyon, tasarım ve yenilik gibi kavramların önemine dikkat çeken Kesikbaş, “Bunlar çok güzel ve büyülü kelimeler. Herkes bundan bahsediyor. Ancak biz gençlerimizden girişimci olmalarını daha çok bekliyoruz. Bugün 230 milyar dolar ihracatımız var diye övünüyoruz. Ama bunu biz 0,9 dolar kilograma yapıyoruz. Aynı enerjimizi, aynı ürünü, ayını miktarda yani volümü sabit tutarak 3 dolara yapmış olsak çok farklı bir seviyede bir ülke olacağız. Bizim kuşağımız bu kadar yapabildi. Şimdi sıra sizde. Siz bu rakamlar yukarı çekecek kuşaksınız. O yüzden lütfen farkındalığınız artsın, üretken girişimciler olun” diye konuştu.

“Jenerik bir meslek diye bir meslek yok artık”
Bugün gelinen noktada sosyal sermayeye çok fazla önem verilmeye başladığını savunan Kesikbaş, “21'inci yüzyıl sizin içinde doğduğunuz yüzyıl ve tamamen farklı taleplerin olduğu bir zaman dilimi içeresindesiniz. Jenerik bir meslek diye bir meslek yok artık. Şirket içindeki girişimciliğin altın çağında iş hayatında olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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