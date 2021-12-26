EOSB Nadir Küpeli İİBF’de öğrencilerle bir araya geldi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli "Nasıl Bir Mezun" söyleşisinde, öğrencilere iş hayatı ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Bari'nin kariyer planlama dersi kapsamında düzenlenen "Nasıl Bir Mezun" başlıklı söyleşi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin katılımıyla İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Erol Kutlu'nun yaptığı söyleşiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Yabancı dil yetkinliği yüksek düzeyde olmalıdır”

Söyleşide öğrencilere iş dünyası hakkında bilgiler veren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, mezun olacak öğrencilerde hangi kriterlerin olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu. Başkan Küpeli, “İyi bir iktisatçı mutlaka, çeşitli kaynaklardan doğru veri toplama konusunda araştırma yeteneğinin çok gelişmiş olması gerekir. Ekonomik model ve analizlerin iş hayatında veya sektörel bazlarda istatiksel yollarla doğru bir şekilde yapılması konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Eğitim hayatınız devam ederken, iş hayatında ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel tüm gelişmelerin neyi nasıl etkilediğini öğrenin. Eğitim hayatınız devam ederken mutlaka bir yabancı dil öğrenin. İş hayatına atılma düzeyine gelen ve mezun olacak öğrencinin yabancı dil yetkinliği yüksek düzeyde olmalıdır” dedi.

“Eğer deneyim kazanmak istiyorsanız üniversite döneminizde aktif rol oynamanız gerekiyor”

Öğrencilerin staj hayatını verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Başkan Küpeli, “Etrafımızda iktisat ve ekonomi okuyup mezun olan ve diplomasını aldıktan sonra iş arayışına giren birçok öğrenci var. Özellikle şirketler veya firmalar işe alım sırasında tercih yaparken öğrencinin eğitim hayatı boyunca katıldığı etkinliklere, yer aldığı staj programlarına ve en önemlisi sahip olduğu yabancı dil seçeneklerine odaklanır ve daha seçici davranırlar. Bu alanlarda da deneyim kazanmak istiyorsanız eğer üniversite öneminde aktif rol oynamak, becerileri geliştirmek ve sosyal alanda kendini göstermek gibi eylemler büyük önem taşıyor. Bu sayede mezun olduktan sonra kazanımlarımız ile iyi bir çalışma başlangıcı yapabilirsiniz. Staj hayatınızı dolu dolu geçirmeye odaklanın hatta stajyer olarak çalışmaya başladığınız şirkette daimî bir şekilde çalışacakmış gibi faaliyetlerde bulunun ve veriminizi o düşünce doğrultusunda arttırın. Çünkü staj sizin hayatınızda ilk adımınız olacak ve burada edindiğiniz bilgiler ve yeteneklerinizle daha kalıcı bir iş hayatına sahip olabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.