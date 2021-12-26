Eskişehir’deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor Tramvay kartını okutan vatandaşlar bilgileri göremiyor

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Eskişehir’de bulunan Öykü Tramvay Durağı’nın bakımsız hali, çevrede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor.

Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi’nde yer alan Öykü Tramvay Durağı, bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Durakta bulunan elektronik ekranın bozuk olması, validatörün kart bilgilerini göstermemesi ve güvenlikleri sağlayan kapı sistemlerinin bulunmaması, çevrede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor. Durağı kullanmak zorunda kalan yolcular, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tramvay durağına bakım yapılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıyor.

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