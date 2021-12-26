Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20212022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla çalışmalara başlayan siyahkırmızlılar, Teknik Direktör Suat Kaya idaresinde ısınma hareketleri ve koşu yaptı. 29 Aralık Çarşamba gününe kadar tesislerde çalışmalara devam edecek olan Eskişehirspor, sonrasında kamp için Antalya'ya gidecek. Kamp programı 8 Ocak'ta sona erecek.

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