Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehirli şehit polis memuru İsa Çevik'in adı, Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi.

29 Ekim 2010 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde polis otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan İsa Çevik'in adı, Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi. Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği Şehit İsa Çevik Polis Merkezi Amirliği açılış törenine Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya, İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik ve şehidin yakınları katıldı. Törenin ardından katılımcılar, şehidin Gümüşkonak mahallesi mezarlığındaki kabrini de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.