Parkinson hastalığında rehabilitasyon önemli Rehabilitasyon ile Parkinson hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol Parkinson hastalığında rehabilitasyonun hastanın yaşam kalitesini yükselttiğini belirterek, “Hastanın başkalarına bağımlı olmadan kendi hayatına devam edebilmesi ana hedefimizdir” dedi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, Parkinson hastalığının daha çok orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bir sinir sistemi bozukluğu olduğunu aktararak, "Parkinson hastalığı beyinde dopamin salgılayan hücrelerin hasarı ile oluşur. 65 yaş üzerinde yüzde 12 sıklıkla görülür. Yavaş ve sinsi seyreden bir hastalıktır. Uzuvlarda titreme, kaslarda sertleşme ve vücut hareketlerinde yavaşlama en önemli belirtileridir" dedi. Bunun dışında mimiklerde azalma, konuşmanın monotonlaşması ve bozulması, gövdenin hafif öne eğik pozisyon alması, kollarda ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin de görüldüğünü söyleyen Yenerkol, “Yürüyüş sırasında kol salınım hareketleri azalır. Donma diye isimlendirilen harekete başlamada zorluk, bazen de birden hızlanarak koşar adımla yürüme açığa çıkabilir. Unutkanlık, uyku bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar eşlik edebilir” şeklinde konuştu



“Rehabilitasyon hastaya özel olmalı”

Parkinson hastalarında rehabilitasyonun çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Beyhan Yenerkol, “22 yıldır Fizyomer Terapia'da geliştirmiş olduğumuz integrative (bütüncül) Nörolojik Rehabilitasyon programlarının hastaları kısa sürede tekrar hayata döndürmede ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz. Amacımız hastalık sonrası oluşması muhtemel özrün en aza indirilmesidir. Erken dönemde uygulanacak rehabilitasyon, hastalığın ilerleyişini yavaşlatırken hastanın hayat kalitesini de arttırır. Hastalığın evresine göre her hastaya özel rehabilitasyon programı hazırlanmaktadır. Hastanın başkalarına bağımlı olmadan kendi hayatına devam edebilmesi ana hedefimizdir” dedi.



Tedavinin etkilerine değindi

Hastanın bağımsız şekilde günlük hayatına devam edebilmesi için uygulanan rehabilitasyonda öncelikle hastanın değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Yenerkol tedavinin etkilerini şöyle açıkladı:

“Eklem hareketleri, kas ve eklem sertlikleri, hastanın duruş şekli, kas kısalığı ve kuvveti, bağımsızlık seviyesi, yürüyüş ve denge muayeneleri ile hastalığın seviyesi saptanır. Bu değerlendirmelerin sonucunda kas ve eklem sertlikleri varsa manuel tedavi teknikleri ve mobilizasyon teknikleri ile hastanın şikâyetleri azaltılır. Denge ve koordinasyon geliştirilerek düşmeler önlenir. Egzersizlerle kas kuvveti arttırılır, hastaya düzgün duruş postürü kazandırılır. Solunum egzersizleri ile solunum kapasitesi arttırılır.”

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