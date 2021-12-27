ESOGÜ, ‘Dünya Üniversiteleri GreenMetric’ sıralamasında

Sürdürülebilir üniversite sıralamalarının yıllık olarak sıralandığı “UI GreenMetric World University Rankings” 2021 verilerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye’de 60’ıncı sırada yer aldı.

Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir üniversite sıralamalarının yıllık olarak sıralandığı “UI GreenMetric World University Rankings” 2021 verileri açıklandı. Kampüs ortamı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su tüketimi, toplu taşıma ve eğitim kategorilerinde yapılan hesaplamada ESOGÜ, dünyada 784’üncü, Türkiye’de 60’ıncı sıradan listeye girdi. 80 ülkeden 956 üniversiteyi içeren araştırmanın çevrim içi anket yoluyla toplanan verileri pandeminin sosyal, kültürel tanıtım, ekonomi ve salgın boyutunu da içeriyor.

Sürdürülebilirliğe dikkat çekerek çevre konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan UI Yeşil Ölçüm Dünya Üniversiteleri Sıralama sistemi, üniversiteleri sürdürülebilirlik konusunda gösterdikleri çabalarına göre uluslararası düzeyde değerlendiriyor.

ESOGÜ’nün dünyanın en iyi sürdürülebilir üniversiteleri arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, verilerin küresel bir üniversite olma yolunda ilerleyen ESOGÜ’nün çabalarının bir göstergesi olduğunu belirterek bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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