Prof. Dr. Betül Demirci’den dünya çapında bir başarı 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyen arasına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Betül Demirci’den dünya çapında bir başarı 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyen arasına girdi

İHA

Prof. Dr. Betül Demirci’den dünya çapında bir başarı 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyen arasına girdi

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Demirci, 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede sıralamaya girdi.
Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index 2022 "Turkey Top 10.000 Scientists" listesi yayınlandı. 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Demirci de Türk Üniversiteleri arasında sıralamaya giren öğretim üyesi olma başarısını gösterdi.
Bu kapsamda “Tıp ve Sağlık Bilimleri/Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri” alanında başarılı akademisyenler arasında yer alan Demirci, Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 100 dünya genelinde bölgesel olarak ise ilk 10 bin en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip araştırmacı arasına girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Münir Nurettin'in ölüm yıl dönümüne özel konser düzenlendi
YEREL HABERLER Münir Nurettin'in ölüm yıl dönümüne özel konser ...
Bu firma Amerika’da Türklerin sesi oldu
YEREL HABERLER Bu firma Amerika’da Türklerin sesi oldu
Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü
YEREL HABERLER Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da ...
ESOGÜ, ‘Dünya Üniversiteleri GreenMetric’ sıralamasında
YEREL HABERLER ESOGÜ, ‘Dünya Üniversiteleri GreenMetric’ ...
Eskişehir vaka artış tablosunda yine ilk 10 arasında Dört haftadır vaka yoğunluğu listesinden çıkamayan Eskişehir, aylardır aşılamada ise ilk 10 arasında
YEREL HABERLER Eskişehir vaka artış tablosunda yine ilk 10 ...
Parkinson hastalığında rehabilitasyon önemli Rehabilitasyon ile Parkinson hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek mümkün
YEREL HABERLER Parkinson hastalığında rehabilitasyon ...
Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı bir proje
YEREL HABERLER Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı ...
Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi
YEREL HABERLER Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet ...
SODİGEM’de 'Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse' konuşuldu
YEREL HABERLER SODİGEM’de 'Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse' konuşuldu
Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı bir proje
YEREL HABERLER Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı ...
Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de son buldu
YEREL HABERLER Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de son buldu
Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı’na çıktılar
YEREL HABERLER Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ...
Eskişehir’de kedi güzellik yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de kedi güzellik yarışması düzenlendi
(ÖZEL) Esnaf tabelasına 50 gram kahve fiyatını da ekledi Kahve fiyatları yükselişini sürdürüyor Sene başında 30 TL’den satılan kahve 200 TL’ye yükseldi Esnaf Muhammed Arslan: “Vatandaş doğal olarak şaşırıyor, ama yapacak bir şey yok” Aktar Koray Özkılıç: “İnşallah Mart’ın sonuna kadar fiyatlar daha da artmadan yeni ürüne kavuşuruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Esnaf tabelasına 50 gram kahve fiyatını da ...
(ÖZEL) Belçika'da rahatsızlandı, Türkiye'de tedavi olmayı tercih etti Tüm böbreğini kaplayan tümör başarılı bir operasyonla alındı Belçika'da ameliyat olmak istemedi Türkiye'ye geldi Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya: "Hayatta kalma oranını iki hastadan bir tanesi ölüyormuş gibi düşünebiliriz" Belçika’dan Türkiye’ye ameliyat için Türkiye’ye gelen tır şoförü Mevlüt Gündoğan: "Ameliyattan önce idrardan normal bir pıhtılaşmış kan geliyordu"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Belçika'da rahatsızlandı, Türkiye'de tedavi ...
Eskişehir’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ...
Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Eskişehir’deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor Tramvay kartını okutan vatandaşlar bilgileri göremiyor
YEREL HABERLER Eskişehir’deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat ...
THM Korosu’ndan yeni yıl konseri
YEREL HABERLER THM Korosu’ndan yeni yıl konseri
Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi
YEREL HABERLER Eskişehir Açık Oto Pazarı hareketlendi
EOSB Nadir Küpeli İİBF’de öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER EOSB Nadir Küpeli İİBF’de öğrencilerle bir araya ...
Başkan Kesikbaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Şimdi sıra sizde; farkındalığınız yüksek, üretken girişimciler olun”
YEREL HABERLER Başkan Kesikbaş üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanı’nı seçti
YEREL HABERLER Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanı’nı seçti
Blog yazarları seslerini duyurmak istiyor Popüler kültürün edipleri, blog yazarları Blog yazarı Evren Soyuçok: “Blog yazarlığının, ülkemizde bireyler bazında nitelikli hale getirilebileceğine ve markaların bunun arkasından geleceğine inanıyorum” “Kitap okumayan birinin iyi bir blog yazarı olması mümkün değildir”
YEREL HABERLER Blog yazarları seslerini duyurmak istiyor Popüler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.