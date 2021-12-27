Lise öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 95 öğrenci ve 25 proje ile TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Çeşitli alanlarda projelerin sergilendiği fuarın açılışına Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, İl Ticaret Müdürü Cemil Kürkçü ile il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Dr. Süleyman Sırrı Kabadayı, “Öğrencilerimizin öğretim programları ve ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını sergilemek, öğrencilerimizin ve katılımcıların eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları düzenledik. Toplamda 95 öğrencimiz, 19 danışman öğretmen ile 8’i kültürel miras, 6’sı ekolojik denge, 5’i görsel ve işitsel sanatlar, 4’ü sürdürülebilir kalkınma ve 2’si değerler eğitimi alanında olmak üzere 25 proje hazırlanmış ve sergilenmiştir. Bu projeleri ortaya koyan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, gelecekte daha fazla projeyle bilim fuarlarının yapılmasını temenni ediyorum. Etkinliğimize katılan tüm konuklarımıza tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.