Sanat tarihinden edebiyata uzanan bir yol

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi Dr. Gizem Öncelen, akademik çalışmalarına devam ederken ilk kitabını da yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Gizem Öncelen, akademik çalışmalarının yanı sıra roman yazarı olarak ilk eserini yayımladı. Öncelen’in “Her Şeyin Başladığı Gün” isimli romanı geçtiğimiz ay satışa çıktı.

‘Her Şeyin Başladığı Gün’ romanı Dinler Tarihi araştırmacısı bir akademisyen ile bir yazılım uzmanının hayatındaki kesişmeyi konu alıyor. Diyalogu kuvvetli, birbirini anlamaya meyilli ve pozitif iki insanın hikayesinin anlatıldığı bu romanda, olay örgüsü içindeki zıtlıklar kaos barındırmadan ve kötülük taşımadan ele alınıyor. Kitabı okuyanda uyandırılmak istenen his ise okuru dünya karmaşasından sıyırıp güzel duygular uyandıran bir hikâyede soluklanmalarını sağlamak oluyor.

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