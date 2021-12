Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu

Eğitimciİş insanı Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde verdiği “21. Yüzyıl becerileri” konferansında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Zengin, pandemi döneminde salgın tedbirleri nedeniyle ara verdiği konferanslarına büyük bir hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Süleyman Demirel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde verdiği konferanslarda üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte de konferans verdi.



“İnsanlar ne iş yaparsa yapsın en iyisi olmalılar”

Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte Harvard Üniversitesi’nden Dr. Tony Wagner’ın ortaya koyduğu “21. Yüzyıl Becerileri”ni üniversite öğrencileri ile paylaştı, iş ve eğitim hayatındaki tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleşen ve yaklaşık 170 kişinin katıldığı etkinlikte Serkan Can Zengin, üniversite öğrencilerinin 21. yüzyılda ihtiyaç duyacağı beceriler, merak, hayal gücü, girişimcilik, eleştirel düşünme, problemleri kavrayıp çözebilme, doğru iletişim kurma gibi konularda bilgiler paylaştı.

İletişimin ve iletişimde ilk izlenimin önemine dikkat çeken Serkan Can Zengin, üniversite öğrencilerine iş hayatındaki iletişim konusunda da önemli tüyolar verdi. İnsanların ne iş yaparlarsa yapsınlar en iyisi olmaya gayret etmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Serkan Can Zengin, katılımcılarla eğitim ve iş hayatındaki tecrübelerini de paylaştı.

