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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.
Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Eskişehir Şubesi Başkanı Mustafa Uluyol, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, Özsoy ailesi ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Rektör Erdal: “Prof. Dr. Özsoy özel eğitim alanının kurulmasının öncülüğünü yapmıştır”
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü kurucusu Prof. Dr. Yahya Özsoy’u ebediyete irtihalinin 25. yılında anmak üzere bir araya geldiklerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal törende gerçekleştirdiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“Köy öğretmenliği ile mesleğe başlamış olan hocamız özel eğitim alanın kurulmasının ve gelişmesinin öncülüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Yahya Özsoy’un anısını yaşatmak amacıyla 14 yıldır yapılan bu toplantılar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’nın desteği, Özel Eğitim Bölümü’nün çaba ve emekleri ile Özsoy Ailesi ve ÖZDER Eskişehir Şubesi’nin katkılarıyla bir ödül töreni olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) ve Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu’nun da büyük katkıları oldu. Hem değerli bilim insanı Özsoy’un eğitim alanındaki hizmetlerini anmak hem de başta öğretmen adayı öğrenciler ve diğer yükseköğrenim öğrencileri olmak üzere topluma hizmeti amaçlayan her çevreden toplum gönüllülerini desteklemek amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor. Biz de bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”

Dr. Öğr. Üyesi Kürüm: “Yaptıkları ile büyük izler bırakan Prof. Dr. Özsoy’u anmak bizler için çok önemli”
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu ise törende gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:
“Her yönüyle örnek bir bilim insanı ve örnek bir eğitimci olan Prof. Dr. Yahya Özsoy’un eğitim alanındaki hizmetlerini anmak bizler için mutluluk verici. Yaptıkları ile büyük izler bırakan ve aydınlatan, bıraktıklarıyla da bizleri aydınlatmaya devam eden hocamızı böyle bir etkinlikle anmak bizler için çok önemli.”

Prof. Dr. Vuran: “Ödüller için 18 proje başvurdu”
Küresel salgının hala zorlu zamanlarda olduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran bu zorlu yılda Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri için 18 projenin başvurduğunu aktararak sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu projeler değerli pek çok proje içerisinden ve seçici kurullar tarafından incelenerek ödül almaya hak kazandı. Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri için başvuru yapan projelerin sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum.”
Ödül kazanan projeleri açıklayan TOVAK Bilim Kurulu Üyesi ve Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağlam ise, Toplum Hizmetleri Vakfı ve projelerin seçilme süreçleri ile ilgili aktarımda bulundu. Ödül töreni “Öğrencilerinin Gözünden Prof. Dr. Yahya Özsoy Söyleşisi” ile devam etti.
Prof. Dr. Sezgin Vuran, Prof. Dr. Süleyman Eripek ve Prof. Dr. Atilla Cavkaytar söyleşide Prof. Dr. Yahya Özsoy ile ilgili olarak öğrencilik yıllarından hatıralarını paylaştı.
Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri’ni almaya hak kazanan projeler ise şöyle oldu:
Doç. Dr. Güzin Karasu danışmanlığında; Özlem Çetin, Berkan Turmuş, Mihriban Atik, Gözde Hasdemir, Sedanur Canbay, Müberra Korkmaz, Recep Çolak, Aleyna Sözüdoğru, Yusuf Sevinç, Emine Elif Budak, Sedanur Çetinkaya, Beyza Kardoğan, Ebru Adar, İlknur Koç ve Selin Aydın tarafından gerçekleştirilen “Agena Eğitim Platformu” adlı proje Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü’nü almaya hak kazanırken proje ekibi ödüllerini Özsoy Ailesinden Hatice Özsoy ve Bekir Özsoy tarafından aldı.
Doç. Dr. Murat Şentürk ve Dr. Ömer Özdinç danışmanlığında; Akın Günaydın, Döndü Nur Yerkel, Tuğba Uslu, Zeynep Elif Giray, Ayşe Nur Ardahan, Ece Duman, Safa Kaya, Özge Kobak, Batuhan Pamukçu, Ümit Sözer, Furkan Atan, Fatma Akgül, İpek Meydancı, Serkan Sargın ve Aleyna Sarı tarafından gerçekleştirilen “Bambu Gönüllü Eğitim Platformu” adlı proje Prof. Dr. Tahir Özgü Toplum Hizmetleri Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanırken proje ekibi ödüllerini tüm toplum gönülleri adına Prof. Dr. Mustafa Sağlam tarafından aldı.
Prof. Dr. Banu Onaral ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Topal danışmanlığında; Fatma Güneş, Şamil Burhan Öztürk, Ayşe Serra Sönmez, Barış Bayraktar, Şehmus Yaşar, Zülal Tannur, Merva Yarbatak, Ferhat Yıldız, Ahmet Taha Türk, Birvan Dağhan ve Arjin Berfin Erdündar tarafından gerçekleştirilen “Stardust Squad” adlı proje Özel Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanırken proje ekibi ödüllerini Özel Eğitim Bölüm Başkanı ve ÖZDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran ve ÖZDER Eskişehir Şubesi Başkanı Mustafa Uluyol’dan aldılar.
Doç. Dr. Metin Varan danışmanlığında; Ahmet Talha Tural, Bilal Gürevin ve Sema Eğri tarafından gerçekleştirilen “Depremde Enkaz Altındaki Yararlıların Sürü İHA Sistemi İle Gerçek Zamanlı Olarak Yer Tespitinin Yapılması” adlı proje Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı Rektörlük Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanırken proje ekibi ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından aldı.
Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan danışmanlığında; Şerife Akdeniz, Nisanur Akyüz, Rabia Karabacak, Buse Yalçın, Merve Nur Demirci ve Eda Demir tarafından gerçekleştirilen “Dezavantajlı Çocukların Farkın Ol” adlı proje Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanan proje ekibi ödüllerini Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç’tan aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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