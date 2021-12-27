Eskişehirli sporcuların büyük başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirli sporcuların büyük başarısı

İHA

Eskişehirli sporcuların büyük başarısı

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şehit Kamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında yer alan Eskişehirli yüzücüler birçok başarı elde etti.
2428 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye’nin köklü kulüplerinin katıldığı müsabakalarda Eskişehir Su Sporları Kulübü (ESSK) sporcuları, elde ettikleri başarılarda dikkat çekti. Antrenör Aybars Sawiş ve 12 sporcuyla birlikte müsabakalara katılan ESSK, Eskişehir’i temsil etti.
Sporculardan Esra Simay Özdaban, 50 ve 100 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 2’ncisi, 200 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 3’ncüsü, 100 metre karışık kategorisinde ise Yıldız Bayanlar Türkiye 5’ncisi oldu. Ceylin Şevval Vural, 100 metre kurbağalamada Yıldız Bayanlar Türkiye 3’üncüsü olurken, Ela Melis Bulat ise 100 ve 200 metre sırtüstü kategorisinde Yıldız Bayanlar Türkiye 4’ncüsü, 50 metre sırtüstünde Yıldız Bayanlar Türkiye 7’ncisi olma başarısı elde etti. Mehmet Ali Topal 100 metre serbest kategoride Yıldızlar Türkiye 8’incisi olurken, 200 metre kelebekte ise B Finale kalmaya hak kazandı. Eylül Deniz Yeni 100 metre karışık kategoride Yıldızlar Türkiye 9’uncusu oldu.
Takım başarılarında ise, Ceylin Şevval Vural, Ela Melis Bulat, Eylül Deniz Yeni ve Esra Simay Özdaban 4x100 metre serbest kategoride Açık Yaş Bayanlar Türkiye 5’ncisi, Açık Yaş Bayanlar 4x50M Karışık Bayrak Yarışı’nda da Türkiye 8’incisi oldular. Mert Efe Soğukpınar, Emir Altındağ, Mehmet Ali Topal ve Emir Kök ise Açık Yaş Erkekler 4x50 metre Karışık Bayrak Yarışı kategorisinde Türkiye 9’uncusu olma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye ...
‘Rumeli Ezgileri’ korosu ve ‘Balkanika Halk Oyunları' topluluğu etkinliği
YEREL HABERLER ‘Rumeli Ezgileri’ korosu ve ‘Balkanika Halk Oyunları' ...
Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri ...
Kadınların elinden yöresel lezzetler
YEREL HABERLER Kadınların elinden yöresel lezzetler
Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Serkan Can Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde ...
Hedef daha çok kadının 'Sanatçı Tanıtım Kartı'nı alması Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: “Amacımız Sivrihisar’dan bu belgeyi alan daha çok ustalarımızı çıkartmak”
YEREL HABERLER Hedef daha çok kadının 'Sanatçı Tanıtım Kartı'nı ...
Sanat tarihinden edebiyata uzanan bir yol
YEREL HABERLER Sanat tarihinden edebiyata uzanan bir yol
Lise öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda ...
Münir Nurettin'in ölüm yıl dönümüne özel konser düzenlendi
YEREL HABERLER Münir Nurettin'in ölüm yıl dönümüne özel konser ...
Bu firma Amerika’da Türklerin sesi oldu
YEREL HABERLER Bu firma Amerika’da Türklerin sesi oldu
Prof. Dr. Betül Demirci’den dünya çapında bir başarı 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyen arasına girdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Betül Demirci’den dünya çapında bir ...
Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü
YEREL HABERLER Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da ...
ESOGÜ, ‘Dünya Üniversiteleri GreenMetric’ sıralamasında
YEREL HABERLER ESOGÜ, ‘Dünya Üniversiteleri GreenMetric’ ...
Eskişehir vaka artış tablosunda yine ilk 10 arasında Dört haftadır vaka yoğunluğu listesinden çıkamayan Eskişehir, aylardır aşılamada ise ilk 10 arasında
YEREL HABERLER Eskişehir vaka artış tablosunda yine ilk 10 ...
Parkinson hastalığında rehabilitasyon önemli Rehabilitasyon ile Parkinson hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek mümkün
YEREL HABERLER Parkinson hastalığında rehabilitasyon ...
Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı bir proje
YEREL HABERLER Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı ...
Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi
YEREL HABERLER Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet ...
SODİGEM’de 'Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse' konuşuldu
YEREL HABERLER SODİGEM’de 'Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse' konuşuldu
Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı bir proje
YEREL HABERLER Prof. Dr. İbrahim H. Diken’den çocuklar için anlamlı ...
Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de son buldu
YEREL HABERLER Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir’de son buldu
Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı’na çıktılar
YEREL HABERLER Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ...
Eskişehir’de kedi güzellik yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de kedi güzellik yarışması düzenlendi
(ÖZEL) Esnaf tabelasına 50 gram kahve fiyatını da ekledi Kahve fiyatları yükselişini sürdürüyor Sene başında 30 TL’den satılan kahve 200 TL’ye yükseldi Esnaf Muhammed Arslan: “Vatandaş doğal olarak şaşırıyor, ama yapacak bir şey yok” Aktar Koray Özkılıç: “İnşallah Mart’ın sonuna kadar fiyatlar daha da artmadan yeni ürüne kavuşuruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Esnaf tabelasına 50 gram kahve fiyatını da ...
(ÖZEL) Belçika'da rahatsızlandı, Türkiye'de tedavi olmayı tercih etti Tüm böbreğini kaplayan tümör başarılı bir operasyonla alındı Belçika'da ameliyat olmak istemedi Türkiye'ye geldi Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya: "Hayatta kalma oranını iki hastadan bir tanesi ölüyormuş gibi düşünebiliriz" Belçika’dan Türkiye’ye ameliyat için Türkiye’ye gelen tır şoförü Mevlüt Gündoğan: "Ameliyattan önce idrardan normal bir pıhtılaşmış kan geliyordu"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Belçika'da rahatsızlandı, Türkiye'de tedavi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.