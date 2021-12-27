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Eskişehir, 'şeker pancarı ve İtalyan çimi' ekiminde Türkiye 1’inci sırada İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı’na katıldı

İHA

Eskişehir, 'şeker pancarı ve İtalyan çimi' ekiminde Türkiye 1’inci sırada İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı’na katıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Antalya’nın Serik ilçesinde Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğince gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katıldı.
Çalıştayın açılışını 20 Aralık'ta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli gerçekleştirdi. Çalıştay, küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin tartışılarak konu uzmanı kişilerin önerileriyle kuraklık kaynaklı üretim azalışlarına yönelik stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararların alınmasına katkı vermek amacıyla düzenlendi.

“Tohumculuk alanında verdiğimiz destekler 4,5 milyar lirayı aşmış durumda”
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “2005 yılından beri sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimizi, 2008 yılından beri de sertifikalı tohumluk üreticilerini destekliyoruz. Tohumculuk alanında verdiğimiz destekler, bugün itibarıyla 4,5 milyar lirayı aşmış durumda. 2020 bitkisel üretim desteklerindeki en fazla artışı, tohumda yaptık. 2020 yılında sertifikalı tohum kullanım desteğinde buğday ve arpada yüzde 88, tritikale, yulaf ve çavdarda yüzde 166, çeltikte yüzde 100, kuru fasulye ve mercimekte yüzde 50, patates, kolza ve aspirde yüzde 25 oranında artışlar yaptık. 2022 üretim yılı için de bu artışlara ilave arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte de yüzde 50 artış yaptık. Ayrıca 'Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar' ile tohumculuk sektörüne ilave kredi kaynağı sağladık” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımızın çalışmaları üreticiyi de tüketiciyi de koruyacak”
İklim değişikliğinin beraberinde getireceği kuraklık riskinin tarımsal üretimi önemli derecede etkileyeceğine işaret eden Bakan Pakdemirli, "Biz de geleceğin tarımını planlarken, kıt kaynaklardan optimum düzeyde faydalanmayı hedefliyoruz. İnşallah üreticimizin arazi ve suyu doğru kullanımı, üretimde sürdürülebilir yaklaşımı, bakanlığımızın da destekleyici, koruyucu, mücadele edici, yenilikçi çalışmaları, dünyayı bekleyen muhtemel tehlikelere karşı üreticimizi de tüketicimizi de koruyacak. Yapılan istatistiki çalışmalara göre, önümüzdeki 30 yılda dünya nüfusu yüzde 25 artarak 10 milyara, ülkemiz nüfusu da yine yaklaşık yüzde 25 artarak 105 milyona çıkacak” dedi.

“Toprağımızı doğru kullanmalı, suya göre tarım yapmalıyız”
Yaklaşık 105 milyonluk nüfusun sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için iklim değişikliğiyle mücadele özelinde 3 önerisinin olduğunu aktaran Pakdemirli, şu görüşleri paylaştı:
"Birincisi; ecdadımızın emaneti toprağımızı, doğru bir şekilde kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu amaçla koruyucu toprak işleme teknikleriyle ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmıyor olmamız gerekiyor. İkincisi; artık suya göre tarım yapmalıyız. Bir damla suyumuzu bile boşa harcamadan doğru sulama teknikleriyle toprağı suyla buluşturmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Üçüncüsü ise iklim değişikliğinin bitkisel üretim sektörü üzerindeki etkilerini mikro havzalar bazında belirleyip, kaynakların kullanımını optimize ederek, en uygun bitki türü ve çeşitlerini tespit ediyor olmamız lazım. Bu süreçte kuraklığa veya soğuğa toleranslı tohumlar geliştirip bir taraftan yerel çeşitlerimizi korurken, bir taraftan da sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırarak, tarımsal hasılamızı artıracağız.”

Daha sonra Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği tarafından düzenlenen "Geç Olmadan, Geleceğin Tarımı İçin Harekete Geç" başlıklı proje fikir yarışmasında dereceye giren gençlere ödülleri verildi.

“Eskişehir, şeker pancarı ve İtalyan çimi ekiminde Türkiye 1’incisi”
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de Eskişehir’in 3 bin 913 dekar alanda şeker pancarı ve 4 bin 585 dekar alanda İtalyan çimi ekilişi ile Türkiye 1’incisi, 54 bin 934 dekar alanda ayçiçeği ekilişiyle Türkiye 2’ncisi, 2 bin 274 dekar alanda tritikale ekilişiyle Türkiye 5’incisi, 4 bin 352 dekar alanda patates ekilişiyle Türkiye 6’ncısı, 15 bin 122 dekar alanda arpa ekilişiyle Türkiye 7’ncisi, 44 bin 263 dekar alanda ekmeklik buğday ekilişiyle Türkiye 8’incisi, bin 292 dekar alanda nohut ekilişi ile Türkiye 12’ncisi olduğunu belirtti. Eskişehir’den tohum yetiştiricileri alt birliği üyeleri olan çiftçilerle birlikte çalıştaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Gümüş, “Eskişehirli çiftçilerimiz için daha fazla ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Üretim yapan çiftçilerimizi desteklemek boynumuzun borcu. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Çalıştaya katılan 23 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne katılım plaketleri verilirken, İl Müdürü Gümüş’e plaketi Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Doğan tarafından takdim edildi.

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