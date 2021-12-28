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Kışlık bakımı yapılmayan motosikletler büyük masraf çıkarabilir Motosiklet tamircileri kışlık bakımlar hakkında uyardı Yağ ve antifriz değişimi ile akünün şarj seviyesinin düzenli kontrol edilmesi ciddi önem taşıyor" Usta tamircisi Enes Emiroğlu: “Özellikle dışarıda bırakılan motosikletlerin soğuktan zarar görme ihtimali yüksek" "Paket servisi yapan arkadaşların kışlık lastik kullanmalarını tavsiye ederim"”

İHA

Kışlık bakımı yapılmayan motosikletler büyük masraf çıkarabilir Motosiklet tamircileri kışlık bakımlar hakkında uyardı Yağ ve antifriz değişimi ile akünün şarj seviyesinin düzenli kontrol edilmesi ciddi önem taşıyor" Usta tamircisi Enes Emiroğlu: “Özellikle dışarıda bırakılan motosikletlerin soğuktan zarar görme ihtimali yüksek" "Paket servisi yapan arkadaşların kışlık lastik kullanmalarını tavsiye ederim"”

Pratikliği ve tasarruflu yakıt tüketimi nedeniyle trafikte sık tercih edilen motosikletlerin kışlık bakımları yapılmadığı takdirde büyük masraflar ortaya çıkarabileceği konusunda tamirciler uyarılarda bulunuyor.
Trafikte en sık tercih edilen araçların başında motosikletler geliyor. Pratik kullanımı ve az yakıtla uzun mesafe gidilebilmesini sağlayan motosikletler, gündelik sürücülerin yanı sıra kuryeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Her motorlu taşıtta olduğu gibi motosikletlerde de kışlık bakımlara ihtiyaç duyuluyor. Yapısı itibariyle daha dayanıksız olan ve aksamları korunaksız vaziyette bulunan motosikletler, kışlık bakımda daha çok ilgi istiyor. Yağ ve antifriz değişiminin yanı sıra otomobillere kıyasla çok daha küçük kapasiteye sahip olan akünün şarj seviyesinin ise düzenli kontrol edilmesi ciddi önem taşıyor.

“Haftada 34 kere çalıştırılması gerekiyor”
Kışlık bakım konusunda uyarıda bulunan motosiklet tamircisi Enes Emiroğlu, özellikle dışarıda bırakılan motosikletlerin zarar görme soğuktan zarar görme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Motosikletini dışarı bırakan sürücülerin mutlaka brandalı önlem alması ve akünün aktif kalabilmesi için motosikletin çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, “Kapalı garajı olanlar için pek sıkıntı olmuyor ama garajı olmayan insanların motosiklet brandalı örtü kullanmaları gerekir. Yağmur ve kar suyu görmemesi için mümkün olduğu kadar üzerinin kapalı olması lazım. Kışın motosikletlerin aküleri çok çabuk bittiği için düzgün ve kaliteli bir ürün seçilmelidir. Servis tarafından kaliteli bir akü takılmalıdır. Motosikleti şarj edip etmediğini ölçmemiz lazım. Haftada 34 kere çalıştırıldığı süreci bir sıkıntı olmayacaktır” diye konuştu.

“Motosikleti dışarıda bırakanlar için büyük problem”
Motosikletini dışarıda bırakmak durumunda kalanlar için yağmur ve kar suyu nedeniyle parça paslanması uyarısında bulunan Emiroğlu, “Motor yağı, antifriz suyu, lastik basınçları ve motorun genel kışlık bakımlarının yapılıp, garaja bu şekilde kapatılması lazım. Kış boyunca garajda kalacaksa, yağının ve antifrizinin bozulmaması için haftada 1 kere çalıştırılmalıdır. Motosikleti dışarıda tutanlar için büyük bir problem. Yağmur ve kar suyu gördüğü zaman çok çabuk bazı yerler paslanabiliyor, kırılabiliyor, teller tarafından aşınmalar yaşanabiliyor. Bazı malzemeler soğuktan donup kilitlenebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Paket servisi yapan arkadaşlar kışlık lastik kullanmalı”
Zorlu kış şartlarında paket servisi yapan kuryelere kış lastiği tavsiyesinde bulunan motosiklet tamircisi Enes Emiroğlu, “Özellikle paket servisi yapan arkadaşların kışlık lastik kullanmalarını tavsiye ederim. Motosiklet kışlık lastikleri mevcut. Diz örtüsü, el muhafazası, kışlık mont ve ekipmanları kalite malzemelerden kullanıp, kış aylarında da dikkatli bir şekilde sürebilirler. Aynı otomobillerdeki gibi motosiklet kışlık lastiklerinde de kar desenleri var. Yağmur ve kar suyunu daha rahat bir şekilde atıp, dışarı çıkartıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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