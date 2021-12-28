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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yurt dışı eğitim olanakları artıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yurt dışı eğitim olanakları artıyor

Türkiye'de yurt dışındaki eğitim olanaklarından yararlanan 39 üniversiteden biri olan Anadolu Üniversitesi'nin 7 lisans programı daha yeterlilik çerçevesine girmeye hak kazandı.
Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında TYÇ ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı. Yeterlilik Çerçevesine giren ve pek çok imtiyaza sahip olan üniversite ve programlar arasında Anadolu Üniversitesi de yer aldı.
Türkiye'de yurt dışındaki eğitim olanaklarından yararlanan 39 üniversiteden biri olan Anadolu Üniversitesi 'nin 7 lisans programı daha yeterlilik çerçevesine girmeye hak kazandı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Sanat Tarihi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Diplomaları ile Eğitim Fakültesi’nden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Diploması ile mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak. Öğrencilere ayrıca kurul tarafından yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınması da verilmiş olacak.
TYÇ ve AYÇ’ye göre AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Proje, Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak.

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