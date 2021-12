Pancar üreticisinin fiyat bekleyişi sürüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Daha önceki yıllarda çiftçilerimizden verdiğimiz kaybı bu sene de vermeyelim”

Şeker pancarı çiftçileri, 2022 yılı için henüz açıklanmayan taban fiyattan dolayı tohumu toprakla buluşturmakta tedirginlik yaşıyor.

Eskişehir’de birçok çiftçinin geçim kaynağı olan şeker pancarı, bu sene de belirsizlik içinde. Geçtiğimiz hasatta ton fiyatı 420 lira olarak belirlenen şeker pancarında çiftçi 2022 yılı için fiyat bekliyor. Artan maliyetlerin ardından Türk Şeker A.Ş.’den gelecek olan ton fiyatına göre ekim yapacak olan çiftçinin sıkıntılı bekleyişi devam ediyor.



“Daha önceki yıllarda çiftçilerimizden verdiğimiz kaybı bu sene de vermeyelim”

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, pancar üreticisinde her yıl kayıp yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz sene pancar çiftçilerinin yarısının ekmediğini, bu sene de çiftçi kaybı yaşanmaması için bir an önce fiyat açıklanması gerektiğini belirten Buluşan, “Geçtiğimiz yıl şeker pancarı çiftçilerimizin yarısı mahsulünü ekmekten vazgeçti. 2022 yılı için pancarda taban fiyatın bir an önce açıklanması, bir kez daha çiftçi kaybedilmesinin önüne geçecek. Bazı illerde bulunan Türk Şeker A.Ş.’ye ait fabrikalardan fiyat açıklaması yapıldı, fakat hiçbiri yeterli değil. Diğer illerde açıklanan fiyatlarla Eskişehir’de geçen sezon ekim yapan çiftçilerin yüzde 50’sini kaybederiz. Daha önceki yıllarda çiftçilerimizden verdiğimiz kaybı bu sene de vermeyelim. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir toplantıda Pancar Kooperatifi ve Ziraat Odaları olarak şeker pancarı için ortak fiyat talebinde bulunduk. Şeker pancarında 16 polar sınırında devam ederse ton fiyatının bin 200 lira olmasını, 14 polara düşürülürse ton başına bin lira talep ediyoruz. Ayrıca tüm ürünlerde olduğu gibi şeker pancarına da destek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

