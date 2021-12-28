Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve görüşlerini Mavi Masa hattından yetkililere bildirebiliyor.

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