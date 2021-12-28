Akut Kulübü’nden “Deprem Bilinçlendirme Semineri”

Anadolu Üniversitesi Akut Kulübü tarafından deprem bilinci oluşturmak için deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gereken hazırlıklar anlatıldığı “Deprem Bilinçlendirme Semineri” düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirilen seminer, Eskişehir Akut gönüllüsü Sahra Kolaç’ın sunumuyla başladı.



“Evlerimizi, konutlarımızı kesinlikle sigortalatmalıyız”

Sunumuna deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklarla başlayan Sahra Kolaç “Depremden korunmak için öncelikle ‘Bilirkişiler tarafından gerekli kontroller sağlanmış mı? Mühendisler projelerle ilgilenmişler mi?’ bunlara dikkat edilmeli. İş yeri, konut, hayat, sağlık sigortalarını yaptırmayı unutmayalım” dedi.



Deprem sürecinde neler yapılmalı?

Afet ve acil durum planını da açıklayan Kolaç, afet gerçekleştiğinde nasıl bir süreç işleneceğini de dinleyicilere aktardı. Kolaç, “Kapalı bir alandaysanız ya da evinizdeyseniz, eşyalara tutunarak korunabilirsiniz. Bu süre zarfında olabildiğince küçülerek bedeninizi, organlarınızı korumanız gerekiyor. Sarsıntının bittiğine emin olduktan sonra acil durum çantanızı alarak tahliye bölgesine gitmek için evden ayrılmalısınız. Afet sürecinde bir süreliğine park ve bahçelerde kalmanız gerekli olabilir. Bu alanları edevletten adresinize en yakın park ve bahçeleri bularak öğrenebilirsiniz. Her şey bittikten sonra görevliler evinizi kontrol etmeli ve ancak öyle konutunuza girmelisiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.