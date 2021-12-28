Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden büyük başarı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü lise ve ortaöğretim öğrencileri, uluslararası yarışmalardan ödüllerle döndü.

Başarılarından dolayı öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tören düzenlendi. Törende Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Cihat Aşkın (CAKA) Müzik Akademisi’nin düzenlediği yarışmada Yaylı Çalgılar Anasanat Dalından Prof. Gülen Ege Serter’in Yaylı Çalgılar alanı C kategorisinde 'Altın Yıldız' ödülünü 10. Sınıf keman öğrencisi Almila Şerbetçi kazandı. Bronz Yıldız ödülünün sahibi ise 10. Sınıf keman öğrencisi Feri Sakarya oldu. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Müzik Akademisi’nin geleneksel olarak düzenlediği, 12 ülkeden yaklaşık 100 yarışmacının katıldığı '10. Uluslararası İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Yorumcuları' yarışmasının küçükler kategorisinde ise Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Doç. Ayşe Özlem Akdeniz’in 8. sınıf öğrencisi Duru Gerçek ödülle döndü. Sırbistan Belgrad’da düzenlenen '12th World Open Music Competition' piyano yarışmasında Junior Artist kategorisinde ikincilik ödülünü Piyano Anasanat Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Özge Güncan’ın 11. sınıf piyano öğrencisi Melodi Çelik kazandı. Cihat Aşkın (CAKA) Müzik Akademisi’nin düzenlediği müzik yarışmasında C kategorisinde “Bronz Yıldız” ödülüne ise Piyano Anasanat Dalı sanatçı öğretim elemanı Çağdaş Alapınar Gençay’ın 7. sınıf piyano öğrencisi İpek Buse Memiş layık görüldü.

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