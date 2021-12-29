Dirsek ağrılarına robotik lazer tedavisi öneriliyor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu: “Birden fazla nedeni olabilen dirsek ağrılarının çoğu sporculara özgü değildir” “Robotik lazer tedavisinde sonuçlar geleneksel tarama yöntemlerine göre çok daha iyi ve hızlıdır”

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, dirsek ağrılarının muhtemel nedenlerini açıklayarak merkezde uyguladıkları robotik lazer tedavisinin etkilerini anlattı.

Dirsek ağrılarının bazı hastalıkların belirtisi olabildiğini aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, bu bulguları, “Tenisçi dirseği, sadece sporculara özgü bir hastalık değildir. Dirseğin dış tarafında bulunan tendonların etkilenmesi ile meydana gelir. Genellikle zorlayıcı ve tekrarlayıcı el bileği hareketleri sonucu ortaya çıkar. Hasta dirseğinin dış yan yüzündeki ağrıdan yakınır. Dirsek ağrısı omuza, ön kol ve ele kadar yayılabilir. Ağrı çoğunlukla el bileği hareketleri ile artar, istirahatle kaybolur. Golfçü dirseği, dirseğin iç tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Sporculara özgü değildir. Olekranon Bursitler, eklemlerin korunmasını sağlayan ve bursa adı verilen içi sıvı dolu keseciklerin iltihaplanmasıdır. Dirsek bölgesine darbe alınması, dirseğe uzun süre boyunca yüklenilmesi bu duruma sebep olabilir. Dirsek kireçlenmesi bu bölgeyi içeren yaralanmalar veya eklemde aşınma ve yıpranma gibi durumlar sonucunda oluşabilir. Ağır işlerde çalışan orta yaşlı erkekler, daha önce dirsek bölgesinde travma yaşamış kişilerde ortaya çıkabilir” diye sıraladı. Bunların dışında; yumuşak doku zedelenmelerinin de dirsek ağrılarına neden olabileceğini dile getiren Dr. Barutçu, “Sinir sıkışmaları; boyun fıtıklarından yansıyan ağrılar, iltihaplı romatizmal hastalıklar, kırıklar ve çıkıklar da dirsek ağrısına yol açabilir” şeklinde konuştu.



Tedavi yöntemlerine değindi

Dirsek ağrısının tedavisi için gerekli tetkikler yapıldıktan tedavi şeklinin belirlendiğini ifade eden Barutçu, merkezde uygulanan tedavileri şöyle açıkladı:

“İstirahat, atel ve ilaç tedavileri, sıcak soğuk uygulama, tens, lazer ve benzeri fizik tedavi, kinezyolojik bantlama yani hiçbir ilaç içermeyen özel bantlar doktor tarafından eklem ya da doku istenilen pozisyona getirildikten sonra o pozisyonun korunması ve tedavinin etkinliğinin sürdürülmesi amacıyla yapılan tedavi uygulanır. Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi; güçlü ses dalgalarının dirsek bölgesinde odaklanmasına dayanan tedavi şeklidir.”



“Dirsek ağrılarında robotik lazer tedavisinde sonuçlar daha hızlı”

Eskişehir Fizyomer Terapia’da geleneksel lazer tedavisinden daha yüksek yoğunluklu ve daha yeni teknoloji içeren bir tedavi cihazı olan ‘Robotik Lazer’ tedavisi uygulandığını belirten Dr. Barutçu, “Robotik lazer, özellikleri sayesinde, geniş bir alan hemen tedavi edilir, tedavi edilen dokudan hızlı bir tepki alınır. Sonuçlar, geleneksel tarama yöntemlerine göre çok daha iyi ve hızlıdır. Robotize başlık, tedavi edilecek tüm alanı eşit şekilde etkisi altına alır. Robotik lazer tedavisi ile uygulama yapılan bölgede derin bir etki ile ödem çözülüp, enflamasyon ortadan kaldırılarak dokuların iyileşmesi sağlanır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.