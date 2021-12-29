Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıl dönümünde Anadolu Üniversitesi’nde anıldı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85’inci yıl dönümünde Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen oratoryo ile anıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü anısına Eskişehir Cemal Mümtaz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’ da oratoryo düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.



“İstiklal Marşı bizim onurumuzun belgesidir”

Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye için öneminden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Her devletin bir kültürü, tarihi, sınırı, toprağı, yönetim biçimi, dini dili ve millî marşı gibi kendine has değerleri vardır. Bu değerler vatandaşları tarafından benimsenen kabul edilen, gerektiğinde uğruna canını feda edebileceği özelliklere sahiptir. Millî mücadele yıllarının o zor günlerinin manasını teyemmüm eden ve kalplere kuvvet veren Mehmet Akif Ersoy milletimize armağan ettiği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı’nın yazılışının ve kabulünün bu yıl 100’üncü yılıdır. Vatanımızın dört bir yanının işgal edildiği yıllarda bu marş milletimizin bir manifestosu olmuştur. İstiklal Marşı bizim onurumuzun belgesidir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazarak milletimize istiklal mücadelesinde bir çığlık olmuştur ve kendisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli mücadeleye katılmaya çağırılan ve bu çağrıya icabet eden ilk şairdir” ifadelerini kullandı.



“Mehmet Akif 41 dizelik istiklal marşı ile tarihimizde silinmez bir yerdedir”

Eskişehir Cemal Mümtaz Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Erguvan ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Mehmet Akif Ersoy çağımızda yaşanan değişim ve dönüşüme tanıklık etmiş ve bu tanıklığını eserlerine yansıtmıştır. Akif; şiirleriyle, konuşmalarıyla, vaazlarıyla cephe cephe gezerek Kurtuluş Savaşı’nda aktif olarak yer almıştır. Emperyalizme karşı yürütülen millî mücadelede ordumuza ve ulusumuza seslenerek umut, cesaret, inanç ve millî şuur aşılayan 41 dizelik istiklal marşı ile tarihimizde silinmez bir yer edinmiştir. O saygınlığını ve güvenilir kişiliğini yaşadığı dönemden günümüze kadar korumuş, kuşaktan kuşağa ışık olmuş bir aydındır. Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyor, İstiklal Marşı’nın hedeflediği şuurla yâd ediyoruz.”

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