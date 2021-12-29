ESOGÜ Hastanesi'nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı Ünite, Eskişehir ve çevre illerden gelecek çocuk hastalara hizmet verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Hastanesi'nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı Ünite, Eskişehir ve çevre illerden gelecek çocuk hastalara hizmet verecek

İHA

ESOGÜ Hastanesi'nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı Ünite, Eskişehir ve çevre illerden gelecek çocuk hastalara hizmet verecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi açıldı.
Eskişehir ve çevre illerden gelecek çocuk hastalara hizmet verecek olan ünitenin açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tufan Öge ve öğretim üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. Yeni açılan ünite hakkında bilgiler veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Canan Özdemir ve Doç. Dr. Ersin Töret tarafından yapılan açıklamada, “Kemik iliği nakli olarak bilinen tedavinin yapılabilmesi için uygun havalandırmalı, steril, donanımlı bir klinik ve bu konuda eğitim almış doktor ve hemşireler gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmektedir. Hastanemizde bu aşamalar geçilerek ruhsat alınmış ve hizmet verilmeye başlanmıştır. Kök hücre vücutta bulunan tüm doku ve organların yapısını oluşturan ve birçok hücreye dönüşebilme özelliği gösteren hücrelerdir. Çok yönlü çoğalma kapasitesi olan bu hücreler çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hematopoetik Kök Hücre Nakli, hazırlayıcı tedaviler sonrasında hastanın kendisinden veya doku grubu uygunluğu tespit edilen başka birinden (kardeş, akraba veya yabancı) toplanan kök hücrelerin özelleşmiş cihazlar ile işlenerek hastaya verilme tedavisidir. Hastalar hazırlayıcı tedavinin özelliklerine göre değişen sürede nakil öncesinde ve sonrasında nakil ünitesinde bulunan steril odalarda takip ve tedavi edilmektedir. Bu tedavi başta kan kanserleri olmak üzere doğumsal kan yapımı bozuklukları (Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi, kemik iliği yetmezlikleri), doğumsal bağışıklık sisteminin çalışmadığı hastalıklar (primer immün yetmezlikler) ve pek çok yumuşak doku kanserini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Akdeniz anemisi olan çocuklar kendi kan hücrelerini kemik iliklerinde bozuk olarak yapmakta, bu nedenle hayat boyu 3 haftada bir kan almakta ve çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Kemik iliği nakli yapıldığında hastalar kendi kan hücrelerini sağlam yapabilmekte ve iyileşmektedir. Şu anda ünitemizde Akdeniz Anemisi hastası üç yaşındaki kız hastaya akraba içi uygun vericiden kemik iliği ile nakil yapılmıştır” denildi.
Ortak açıklamanın devamında, “Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılabilmesi için doku grupları uygun verici bulunması gerekmektedir. Kardeşlerde uyumluluk oranı yüzde 25 iken toplumda uygun verici bulma şansı 4050 binde bir oranındadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kemik iliği nakli için gönüllü verici bankaları oluşturulmaktadır. Türkiye’de ise bu görev Kızılay’a verilmiş ve TÜRKÖK projesi ile gönüllü verici bankası oluşturulmuştur. Aile içi uygun vericisi olmayan hastalar için TÜRKKÖK’ten tarama yapılarak verici aranmakta ve bu yolla nakil yapılabilmektedir.” diye belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü’de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor
Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıl dönümünde Anadolu Üniversitesi’nde anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıl dönümünde ...
Dirsek ağrılarına robotik lazer tedavisi öneriliyor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu: “Birden fazla nedeni olabilen dirsek ağrılarının çoğu sporculara özgü değildir” “Robotik lazer tedavisinde sonuçlar geleneksel tarama yöntemlerine göre çok daha iyi ve hızlıdır”
YEREL HABERLER Dirsek ağrılarına robotik lazer tedavisi ...
Bu lokantada şehit ailelerine yemek ücretsiz İşletmeci Arif Şenyüz: ‘’Onların ücreti peşin ödendi’’
YEREL HABERLER Bu lokantada şehit ailelerine yemek ...
İnönü’de Yunus Emre sergisi açıldı
YEREL HABERLER İnönü’de Yunus Emre sergisi açıldı
(ÖZEL) Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda topraksız tarıma dikkat çekti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Lise öğrencilerinden topraksız tarım ...
(ÖZEL) Hayvanseverler kazada yaralanan sokak kedisine umut oldu Taksi sürücüsünün çarparak kaçtığı iddia edilen kediye sahip çıktılar Yaklaşık 4 bin 500 TL veteriner masrafı ile karşı karşıya kalan hayvansever Özge Tunalı; “Ben bu insanın vicdanlı olduğuna inanmıyorum, yola çıkan kendi çocuğu da olabilirdi” Veteriner Hekim Evren Fatih Mumcu, “Sigorta firmaları bu durumlarda veteriner masraflarını karşılıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hayvanseverler kazada yaralanan sokak kedisine ...
Alkollü mekânda kavga: 3’ü kadın 4 yaralı Müşteriler arasındaki kavgada işletme sahibi de yaralandı
YEREL HABERLER Alkollü mekânda kavga: 3’ü kadın 4 yaralı Müşteriler ...
Sollama yaparak değiştirdiği şeritte yayaya çarpıp, kaçtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sollama yaparak değiştirdiği şeritte yayaya çarpıp, ...
Otomobilin çarptığı kadın böyle havada uçtu Torunu sosyal medya üzerinden yardım istedi Anneanneme vurup kaçan bu şahıs kazaya değil, resmen bir cinayete teşebbüs etmiştir"
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın böyle havada uçtu Torunu ...
‘Kara Resimler’ etkinliği TÜDAM’da düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Kara Resimler’ etkinliği TÜDAM’da düzenlendi
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden büyük başarı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ...
Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü
YEREL HABERLER Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak ...
Motosiklet tutkunları şiddete vurgu için toplandı Eskişehir’de motosiklet derneğinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunları şiddete vurgu için ...
“İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Eğitimleri” devam ediyor
YEREL HABERLER “İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Eğitimleri” ...
Akut Kulübü’nden “Deprem Bilinçlendirme Semineri”
YEREL HABERLER Akut Kulübü’nden “Deprem Bilinçlendirme Semineri”
Konservatuvar öğrencilerinden “Yeni Yıla Merhaba Konseri”
YEREL HABERLER Konservatuvar öğrencilerinden “Yeni Yıla Merhaba ...
İstanbullu balıkçılar denize dönünce fiyatlar normale döndü İki günlük balık azlığından sonra fiyatlar Eskişehir'de de yerine oturdu
YEREL HABERLER İstanbullu balıkçılar denize dönünce fiyatlar normale ...
Binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi diğer merkezlere örnek oluyor Hayvanların 531’i sahiplendirildi, bin 315’i kısırlaştırıldı, 4 bin 293’ü aşılandı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: “Sokak hayvanları konusunda toplum olarak her birimize önemli görevler düşüyor”
YEREL HABERLER Binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi ...
Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları hız kesmiyor
Çobanın fuhuş karşılığı 3 koyun verdiği kadın yakalandı
YEREL HABERLER Çobanın fuhuş karşılığı 3 koyun verdiği kadın ...
Pancar üreticisinin fiyat bekleyişi sürüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Daha önceki yıllarda çiftçilerimizden verdiğimiz kaybı bu sene de vermeyelim”
YEREL HABERLER Pancar üreticisinin fiyat bekleyişi sürüyor Tepebaşı ...
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yurt dışı eğitim olanakları artıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yurt dışı eğitim ...
(ÖZEL) Turizmciler uyarıyor, “Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir" Seyahat acentesi işletmecisi Salih Er: “Otel sahipleri dış pazardan gelen misafirlere daha çok istekli” “Erken rezervasyonun önemi her gün biraz daha artıyor” “Yabancı turistlerin Türkiye’yi tercih etmesi yerli misafirler için sıkıntılı bir durum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Turizmciler uyarıyor, “Gelecek sene Türk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.