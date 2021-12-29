Çamur minik ellerde şekilleniyor Çocuklar hayal dünyalarını seramiğe yansıtıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk kursları tüm hızıyla sürerken, seramik eğitimi alan öğrenciler de keyifle çamura şekil vererek hayal dünyalarını sanatla yansıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuk kursları, farklı merkezlerde çocukların katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seramik kursu da 715 yaş arası çocukların katılımı ile sürüyor. 6 kişilik gruplar halinde devam eden kursta 24 öğrenci, uzman eğitmenler gözetiminde elle seramik şekillendirme yöntemlerini öğreniyor. Seramikten hayvan ve insan figürleri, çanak ve çömlekler, vazolar, kalemlikler, duvar süsleri ve farklı çalışmalar yapan öğrenciler, sanat ile tanışırken üretkenlik ve farklı düşünme gibi yönlerini de geliştirmiş oluyor.

“Çok iyi vakit geçiriyoruz”

Kursa katılan çocuklar, “Seramik kursunu çok seviyoruz. Tabak, bardak, balık, plakadan ağaçlar, baykuştan tabak, ev gibi süslü eşyalar yapıyoruz. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Yaklaşan yılbaşı için de yaptığımız güzel ürünleri sevdiklerimize hediye edeceğiz. Burada arkadaşlarımızla seramik yapmaktan, vakit geçirmekten çok mutluyuz” ifadelerini kullanıyor.

Kurslara katılan öğrenciler aldıkları eğitimden memnuniyetlerini belirtirken, veliler de çocuklarının güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde vakit geçirmesinden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

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