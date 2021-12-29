Oğlunun adı verilen kütüphane şehit annesini mutluluk gözyaşlarına boğdu Şehit annesi Ayşe Güler: “İnşallah buradaki öğrenciler de benim oğlum gibi akıllı olurlar”

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kartal2 Harekat bölgesindeki Gara'da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin adının verildiği bir ortaokulda açılan kütüphane, şehidin annesini mutluluk gözyaşlarına boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında hizmete açılan kütüphaneye şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin adı verildi. Çankaya Mahallesinde bulunan Nasrettin Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan kütüphane sayesinde şehidin anısı yaşayacak.

Kütüphanenin açılışına Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile şehidin annesi Ayşe Güler ve diğer protokol üyeleri katıldı.



“İnşallah buradaki öğrenciler de benim oğlum gibi akıllı olurlar”

Şehit annesi Ayşe Güler kütüphanenin açılışında açıklama yaptı. Açıklama esnasında gözyaşlarına boğulan Güler, “Oğlumun adı yaşıyor, Allah razı olsun. Emeğe geçenlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok duygulandım, çok sevindim, çok memnun oldum. İnşallah buradaki öğrenciler de benim oğlum gibi akıllı olurlar, zihinleri açık olur. Okullarını geçsinler, çok başarılı olsunlar, ayaklarına taş değmesin. Ben oğlumu bugünlere çok zor getirdim” dedi.

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