Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

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Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, EskişehirAnkara karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YL 4524 plakalı kamyonet, sürücüsü Cemal G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü Cemal G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası trafiğe kapanan EskişehirAnkara karayolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla karayolunda trafik tekrar normale döndü.

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