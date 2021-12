(ÖZEL) Araçlar durduk yere yanmaz Bakımsız yakıt hortumları ve şarj dinamoları yangınların en büyük sebepleri Yakıt hortumundaki sızıntı araçlarınızda yangın çıkartabilir 38 yıllık otomobil ustası Murat Çevik: “Özellikle yakıt sistemi bakımlarının yapılması gerekiyor” “Eski araçlar yanmaya daha müsait, bu olayların asıl sebebi bakımsızlık" “Şarj dinamosu arızalandığında akü patlayabilir”

Özellikle kış aylarında daha çok rastlanan seyir halindeki araçların aniden yanmasına dikkat çeken motor ustaları, bakımsız yakıt hortumları ve şarj dinamolarının bu tip olayların en büyük sebepleri olduğunu belirtti ve düzenli bakıma dikkat çektiler.

Son dönemlerde artan araç yangınları endişeye neden olurken, otomobil ustaları “Araçlarınızın bakımlarını zamanında yaptırın” uyarısında bulunuyor. Özellikle yakıt hortumlarındaki oluşan çatlaklar, sızıntı yaparken değişimi yapılmadığı takdirde yangın çıkartabiliyor. Öte yandan, sürücüler tarafından önemsenmeyen şarj dinamoları da, otomobillerde yangınlara sebep olabilirken, uzmanlar her ihtimale karşı araçlarda yangın tüpünün bulundurulması gerektiğini ikaz ediyor.



“Şarj dinamosu arızalandığında, akü patlayabilir”

Eskişehir’de otomobil tamiri işiyle uğraşan 38 yıllık usta Murat Çevik, “Araçlar durduk yere yanmaz. Birçok senaryo bunun üzerine kurulabilir. Araç yangınlarının asıl sebebi, bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Vatandaşların benzinli ve LPG’li araçlarda bakımı çok önem vermiyorlar. 1997’den önceki eski araçlar karbüratörlüydü. Bunlar yanmaya daha müsaittir. 2000 model ve üzerindeki araçlarda daha koruma vardır. Fakat bakımlarının muhakkak yapılması gerekiyor. Özellikle yakıt sistemi bakımlarının yapılması gerekiyor. Yakıt hortumları, depo hortumları ve depo dolum hortumları genelde ihmal ediliyor. Özellikle elektrikli tesisatlar önemli. Mesela hiç kimse şarj dinamosu arıza yapmadan tamirini yaptırmıyor. Fakat şarj dinamosu arızalandığında akü patlayabilir” dedi.



“Yakıt hortumlarının ömrü 2 yıldır”

LPG hortumlarının 2 yılda bir muhakkak yenilenmesi konusunda uyarılarda bulunan Murat Çevik şu şekilde konuştu:

“Bir de LPG’li araçlarda bakım yaptırmıyorlar. LPG hortumları tamamen silikondan oluşmuyor. Bu hortumlar zamanla çatlıyor ve fark edilmeyen koku olmasa bile kaçak meydana geliyor. Bu da yolda ateşlemeyle karıştığında yangın meydana gelebilir. O yüzden LPG hortumlarının çatlaklarını kış girmeden önce yaptırmak gerekiyor. Yakıt hortumlarının ömrü 2 yıldır. O yüzden kesinlikle yenilenmesi gerekiyor. Her ihtimale karşı araçlarımızda yangın tüpünü bulundurmamız gerekiyor. Kanunen de yeri var. Hem kendimizin hem bir başkasının can sağlığı için de araçlarımızda yangın tüpünün bulunması gerekiyor.”

