Eskişehir´de koronavirüs nedeniyle 1755 kişi hayatını kaybetti



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs verilerinin son 1 aylık sürecinde 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer alan Eskişehir´de Hayat Eve Sığar (HES) haritası tamamen kırmızıya döndü. Vaka artışının sosyal hareketlilik ve kişisel tedbirlerin azaltılmasından kaynaklandığı belirlenirken, 97´si yoğun bakım, 33´ü entübe 309 kişi hastanelerde, 8 bin 678 kişi ise evlerinde koronavirüs tedavisi görüyor. Kentte kaka artışı sürerken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 9 ayda 957 kişi artarak 1755´e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde ise Eskişehir´in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. Vaka artışları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde koronavirüs hastalarının yoğunluğu da arttı.

1755 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 8 bin 678´e yükselirken, 3 hastanede 33 entübe, 97 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Günlük 6 binin üzerinde PCR testi yapılan kentte, ortalama 1100 kişinin pozitif olduğu tespit ediliyor. Salgının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından, 2021 yılı nisan ayına kadar 798 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı son 9 ayda 957 kişi artarak 1755´e yükseldi.

HES HARİTASI TAMAMEN KIZARDI

Artan vakalar Sağlık Bakanlığı´nın HES risk haritasına da yansıdı. Güncellenen haritada kent tamamen `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızıya büründü. Kütahya ve Bilecik de vaka düşüşüne rağmen haritada, 'kırmızı' renkte yer aldı. En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı ise Eskişehir´de yüzde 83,9, Kütahya´da 77,9, Bilecik´te ise yüzde 82 olarak açıklandı.

YILBAŞI ÖNCESİ SOKAKLAR KALABALIK

Vaka artışına rağmen yılbaşı nedeniyle alışverişe çıkanlar sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu. Koronavirüse karşı dördüncü aşısını olduğunu ve herkesin aşı yaptırması gerektiğini ifade eden Nesime Kaygusuz (52), "Hiç dikkat etmiyorlar. Etseler hem onlar için hem bizim için çok iyi olacak. Ben 4´üncü aşımı oldum. Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Aşılarını olmaları lazım" dedi.

İbrahim Çiçek ise kurallara uyulmadığı sürece vakaların artmaya devam edeceğini kaydederek, "Toplum olarak dikkat edersek bu vaka artışının önüne geçebiliriz. Aşısız vatandaşımız da çok. Onlar da aşılarını yaptırsınlar. Bu illetten hep beraber kurtulalım. Ben aşımı oldum, toplumu da duyarlı olmaya davet diyorum. Herkes aşısını olsun" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Sultan Öztürk (22), öğrencilerin de tedbirlere çok uymadıklarını ifade ederken, Ayşe Sinan ise, "İnsanların da çok dikkat ettiğini düşünmüyorum. Maskeyi kısa bir süre çıkardığımızda da etki edebiliyor. Biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-12-30 10:58:38



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