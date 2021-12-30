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Anaokullarda ücret artışı Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Giderlerimiz döviz kurundan bağımsız şekilde arttı”

İHA

Anaokullarda ücret artışı Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Giderlerimiz döviz kurundan bağımsız şekilde arttı”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, yaşanmaya başlanan mali sıkıntılara dikkat çekerek, Şubat ayında belirlenen anaokulu ücretlerinde belli bir artışın mecburi olduğunu kaydetti.
Zengin, giderler ve maliyet harcamalarındaki büyük artış nedeniyle anaokullarının ciddi sıkıntılar içinde olduğunu belirtti. Anaokullarında 2021 yılının Eylül ayından itibaren geçerli olan ücretlerin Şubat ayında belirlendiğini aktaran Zengin, “O günden bugüne anaokullarımızın giderlerinde önemli oranda artış meydana geldi. Bu da özel anaokulu ücretlerinde Ocak ayı itibariyle artış yapılmasını maalesef mecburi kılmaktadır” dedi.

“Personel ve yemek giderlerine bakıldığında ortalama artış yüzde 55”
Serkan Can Zengin, anaokullarının en önemli giderleri arasında yer alan personel ücretleri ve yemek giderlerinde önemli artışlar yaşandığını ifade ederek, diğer kira, doğalgaz, elektrik, su gibi giderlerdeki artışları bu kısma dahil etmediklerini dile getirdi. Zengin, “Anaokullarındaki önemli giderlerden biri de yemektir. Eylül ve Aralık ayı rakamlarını karşılaştırdığımızda unun fiyatının yüzde 68, şekerin fiyatının yüzde 62, yağın fiyatının yüzde 66, beyaz etin fiyatının yüzde 48, kırmızı etin fiyatının yüzde 35 oranında arttığını görüyoruz. Aynı şekilde asgari ücrette de yüzde 50,51 oranında artış yapılmış ve bu artış da personel giderlerini arttırmaktadır. Bu giderlerin ortalamasını aldığımızda yaklaşık yüzde 55’lik bir artış görüyoruz. Anaokullarının bu artışı, Şubat 2021’de belirlenmiş ücretlerle karşılamaları mümkün görünmemektedir” diye konuştu.

“Döviz kurlarından bağımsız arttı, bu da düşüş olmayacağını gösteriyor”
Giderlerdeki bu artışların son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan artışlardan bağımsız gerçekleştiğini kaydederek şöyle devam etti:
“Döviz kurundan bağımsız gerçekleşen bu artışlar, maalesef geriye dönüş olmayacağını bizlere göstermektedir. Dolayısıyla 2022 yılının Ocak ayında anaokulu ücretlerinde artış mecburi hale geldi. Eğer ücret artışı yapılmazsa anaokullarının kapanmaya başlamasından da endişeliyiz. Makul bir ücret artışı sağlanmazsa anaokullarında ya hizmet ve yemek kalitesinde düşüşler yaşanacak, ya da anaokulları kapanmak zorunda kalacaktır. Velilerimizden çocuklara verilen eğitim ve hizmetin kalitesinde düşüş olmaması adına ve anaokullarımızın da zarar görmemesi adına anlayış bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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