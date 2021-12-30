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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı erişime sunuldu

İHA

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı erişime sunuldu

Tepebaşı Belediyesi, 2019 yılında imzaladığı 'İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi' kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı tamamlayarak resmi web sitesinde erişime sundu.
Tepebaşı Belediyesi, çevre konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile öncü belediye olmaya devam ediyor. Belediye, son olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı tamamlamasının ardından, web sitesi üzerinden de erişime sundu. Belediye, söz konusu planın hazırlanmasını 2019 yılında imza altına alınan İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi ile taahhüt etmişti.
İnsan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet veren, iklim değişikliği ile mücadeleyi sürdürülebilirlik politikası olarak benimseyen Tepebaşı Belediyesi, bu anlayış ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında büyük önem taşıyan Tepebaşı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Planı ile birçok temel adımı izledi. Bu adımlar arasında sera gazı salım envanteri, risk ve kırılganlık değerlendirmesi, iklim değişikliğinden etkilenen sektörler için iklim uyum eylemlerinin belirlenmesi gibi unsurlar yer alıyor.
Hazırlanan plan Tepebaşı’ndaki yeşil alanların artırılmasını, enerji tasarruf uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yayalaştırma uygulamalarının genişletilmesini, güneş enerjisi kullanımının artırılmasını, geri dönüşüm bilincinin çoğaltılmasını, sürdürülebilir tarım için doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleniyor. Plan ile ayrıca sürdürülebilir ulaşım için elektrikli ve hibrit araçların kullanımının artırılması amaçlanıyor.

“Şehrimizin geleceği için ufuk açıcı bir katkı”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çevre ve iklim sorunlarına karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çekerken, “Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara yerel düzeyde katkı sağlanması son derece önemlidir. Tepebaşı Belediyesi için de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması çok değerlidir. Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından tesis edilen Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin (Covenant of Mayors CoM) imzalayıcısıdır. İklim değişikliği ile mücadelede yol haritamızı teşkil eden ‘Tepebaşı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, sera gazı salınımlarını belirlenen hedeflere yönelik azaltılmak ve iklimsel değişikliklere Tepebaşı ilçesini hazırlamak adına sadece yerel bir çaba olarak kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarının azaltılmasına destek olacaktır. Tepebaşı’nın çağdaş sakinleri ile birlikte her konuda olduğu gibi küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda da kendi yaşantımızdan başlayarak tüm azaltım ve uyum projelerine gerekli destek ve hassasiyetin gösterildiğini onur duyarak ifade edebiliyoruz. Büyük emekler sonucu ortaya çıkan bu değerli çalışmamızın şehrimizin geleceği için ufuk açıcı bir katkı sunacağına inanıyorum ve çalışmamızın hazırlanmasında destek veren, değerli fikirlerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza, emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.
Tepebaşı Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na, belediyenin web adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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