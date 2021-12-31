Yılın son Cuma namazında yoğunluk

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Reşadiye Camii’nde yılın son Cuma namazına yoğun katılım oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı kişi alındığından cemaatin çoğu namazını cami avlusunda ve çevresinde kıldı. Öğlen güneşine rağmen hava sıcaklığının düşüklüğüne aldırış etmeyen yüzlerce vatandaş, serdikleri çeşitli yaygılarla yılın son Cuma namazı ibadetini yerine getirmenin huzuru içinde camiden ayrıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.