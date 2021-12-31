Çocukların yeni yıl coşkusu

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde çocuklar, 2022 coşkusunu yaşadı.

Kentin pek çok noktasında hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri ve Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri’nde çocuklar, yeni yıl kutlaması yaparak 2022’yi coşkuyla karşıladı. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları adlı dersleri kapsamında çocuklar ile buluştu.

Yılbaşı buluşmasında çocuklara hediyeler verilirken, eğlenceli oyunlar oynatıldı. Sınıflarını özenle süsleyen çocuklar, yeni yıla şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak, oyunlar oynayarak girdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda minikler yeni yıl coşkusunu şarkı söyleyerek, oyunlar oynayarak ve şiirler okuyarak yaşadı. Etkinliklere katılan çocukların yanı sıra veliler de yılbaşı etkinliklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.