Kazaya karışan kardeşi için `Otomobilim çalındı´ diye yalan beyanda bulunmuş (2)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a (62) çarparak ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü Kamil A. (18), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-12-31 18:09:55



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