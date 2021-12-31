Eskişehir’de yeni yıla saatler kala yoğunluk başladı

Eskişehir’de yeni yıla saatler kala cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.



Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Eskişehir’de de yeni yıl heyecanı başladı. Yeni yılın ilk gününe saatler kala kentin cadde ve sokakları adeta insanlarla doldu taştı. Yılbaşı akşamı için plan yapan, alışverişlerini son ana bırakan ve mesaisini bitirip evine dönen vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Ayrıca kalabalık bölgelerde ise polis ekiplerinin tedbir amaçlı hazırlıklara başladığı görüldü.

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