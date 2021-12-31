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Bakan Yardımcısı Ersoy: Çok ciddi tedbirler aldık

DHA

Bakan Yardımcısı Ersoy: Çok ciddi tedbirler aldık


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında güvenliği sağlamak amacıyla Bakanlık olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye´de ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 8 itibariyle tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor. Şu ana kadar da Türkiye genelinde gayet sakin, huzurlu bir gece geçiriyoruz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında alınan tedbirleri yerinde görmek için Ankara'dan karayoluyla Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Vali Ayyıldız´ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yaman Ağılar, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile birlikte Seyitgazi karayolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma görevlilerinden alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili bilgiler alan Bakan Yardımcısı Ersoy, personelle sohbet etti.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezini ziyaret eden Ersoy, kentteki yaya ve araç trafiğini kameralardan izledi. Görevli personelle ilgili bilgiler alan Ersoy, ardından Eskişehir-Ankara çevreyolu trafik uygulama noktasına geçti. Burada görev başındaki personelle görüşen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında halkın güvenliği için İçişleri Bakanlığı´nda çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi. Türkiye genelinde asayişi sağlamak için görev yapan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ilgili bilgiler veren Ersoy, "Yakından takip ettiğiniz gibi dünyanın en zor coğrafyasında milletimizin huzurunu ve güvenliğini tesis etmek, sağlanan huzur ortamının her daim kalıcı olmasını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı olarak çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu akşam da yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz 2022'yi karşılayacağımız akşamımız, yine yılbaşı gecesi olarak tanımladığımız bu geceyi de milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye´de ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 8 itibariyle tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor. Şu ana kadar da Türkiye genelinde gayet sakin, huzurlu bir gece geçiriyoruz" dedi.
'2021 YILINI ÇOK AĞIR GEÇİRDİK'
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 2021 yılının çok ağır olaylarla geçtiğini söyledi. Peş peşe felaketleri güçlü devlet ve milletin sağduyusuyla üstesinden gelindiğini anlatan Ersoy, "2021 yılını çok ağır geçirdik. Felaketler peş peşe geldi ama Allah´a şükür devletimizin gücü, milletimizin sağduyusu, samimiyeti ve iş birliğiyle bütün belaların, kazaların, felaketlerin üstesinden gelerek 2022´ye ulaştık. 2022´nin hem memleketimiz için, milletimiz için, bölgemiz için, bütün masum ve mazlum coğrafya için ve insanlık için hayırlar getirmesini, huzur içinde, güven içinde, sağlık ve mutluluk içinde bir yıl geçirmemizi nasip etmesini Cenabı Allah´tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamalarının ardından uygulama noktasındaki polis memurlarıyla sohbet ederek kentten ayrıldı.
ESKİŞEHİR 500 KAMERA İLE İZLENİYOR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yılbaşı nedeniyle kentte 1920 personel görevlendirdi. Polis ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, şüpheli görülen araçları ve kişileri tek tek kontrol ederken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü´nde kent sokakları herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 500 kamera ile takip ediliyor.DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN
2021-12-31 23:42:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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