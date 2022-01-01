Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı

Eskişehir’de AFAD gönüllüleri, AKUT ve DAK ekipleri yıl başı gecesinde birlikte nöbet tuttu.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri, yıl başı tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için kentteki diğer arama kurtarma ekipleriyle nöbet tuttu. AFAD gönüllüleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllüleriyle yılbaşı gecesinde nöbeti paylaştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar, gece nöbetindeki gönüllüleri ziyaret etti. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından ortak nöbetle ilgili yapılan paylaşımda “Yeni yılda hep birlikte daha güçlü” ifadelerine yer verildi.

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