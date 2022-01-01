Çeyiz alışverişleri erkene çekildi İşletmeci Vedat Sıvacı: "İnsanlar son zamanlarda çeyizlerini erken almaya yöneldi"

Eskişehir'de vatandaşlar, kurda meydana gelen dalgalanmadan dolayı çeyiz alışverişlerini düğünden aylar öncesinde yapmaya başladı.

Türk evlilik geleneğinin önemli parçalarından birisi olan çeyiz alışverişi, son zamanlarda fiyatlarda yaşanan değişimlerden dolayı düğün tarihinden aylar önce ilgi görmeye başladı. Eskiye göre artık kış aylarında da çeyiz alışverişine çıkan vatandaşlar, fiyatların artabileceğini düşünerek gerekli eşyaları erkenden satın alıyor. Eskişehir’de uzun yıllardır çeyiz malzemeleri satışı yapan Vedat Sıvacı, “İnsanlar özellikle son aylarda çeyizlerini erken almaya yöneldi. Bunun sebebini de dolar kurunda yaşanan değişimlere bağlıyoruz. İnsanların ellerine para geçtikçe yavaş yavaş çeyizlerini almaya başlıyorlar. Bir anda yüklenme olmuyor” dedi.

“Düğün olduğu sürece bizler yok olmayız”

İnsanların ilk kez bu kadar erken dönemde çeyiz almaya yöneldiğinin altını çizen Sıvacı, “Örf ve adetlerimiz devam ettiği sürece bizim satışlarımız da devam edecek. Bu gelenekler köylerden kasabalara, oradan da şehirlere doğru devam ediyor. Vatandaşlar düğün yapmaya devam ettiği sürece biz var olmaya devam ederiz. İnsanlar genellikle yaz mevsimlerinde düğün yapıyorlar. Daha çok damat fincanı, söz tepsisi, halay mendili, yazmalar ve gelin damat çamaşır grupları satışlarımız yoğun oluyor. En pahalı ürünlerimiz fiyata ve çeşide göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlarımız bin 500 TL’ye satılan çamaşır gruplarına bile ilgi gösteriyor. İnsanlar son zamanlarda çeyizlerini erken almaya yöneldi. Söz veya nişan organizasyonu bittikten sonra 67 aylık zaman diliminde çeyizler toplanmaya başlıyor” diye konuştu.

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