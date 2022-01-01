Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkânını açmadı.

Eskişehir’de bir önceki gece yılbaşı kutlamaları sebebiyle büyük yoğunluğun oluştuğu İsmet İnönü1 Caddesi, yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan caddede birçok esnafın kepenk açmadığı görüldü. Resmî tatil olması sebebiyle şehir genelinde sessizlik hâkim olurken, diğer işlek noktalarda da esnaf, dükkânlarını açmayıp tatil yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.