Tepebaşı’nda “Varsın seni görüyorum” eğitimi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından personele yönelik “Varsın seni görüyorum” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi’nin personelin kişisel gelişimine yönelik gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri devam ediyor. Son olarak kişisel gelişim eğitimleri kapsamında psikolog Burcu Gazozcu Göçmez tarafından “Varsın seni görüyorum” adlı eğitim gerçekleştirildi. Göçmez, personellerin katılım gösterdiği eğitimde; öfke kontrolü, stres ve değersizlik hissi ile başa çıkma yöntemleri, davranış biçimleri gibi konularda örneklerle bilgiler aktardı.
Personelden gelen soruların da cevaplandırıldığı eğitim toplantılarına, farklı müdürlüklerden çok sayıda çalışan katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.