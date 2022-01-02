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Arılar bu uygulamalarla kışın da güvende Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hırsızlığa karşı kovanlar kontrol edilmeli” “Varova parazitine dikkat edilmeli, arılar kışın yeterli beslenmeli” “Erikler çiçek açana kadar arıcılarımız evlerinde bahar hazırlığı yapmalı”

İHA

Arılar bu uygulamalarla kışın da güvende Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hırsızlığa karşı kovanlar kontrol edilmeli” “Varova parazitine dikkat edilmeli, arılar kışın yeterli beslenmeli” “Erikler çiçek açana kadar arıcılarımız evlerinde bahar hazırlığı yapmalı”

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcıların kış dönemi için yaptıkları bazı uygulamalardan bahsederken, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, “Hırsızlığa karşı önlem alınması ve arılıkların sık sık kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.
Arıların yaz aylarında ürün vermesi sebebiyle birçok arıcı sonbahar aylarında kovanlarını kışa hazırladı. Başkan Yiğit, kovanları bazı hastalıklardan korumak için de önlemler alındığını söyledi. Gelecek yıl erik ağaçları çiçek açana kadar kapalı kalacak olan kovanların kötü niyetli insanların hedefinde olabileceğini de belirten Yiğit, tüm arıcıların belli yöntemlerle arılıklarını koruması gerektiğini vurguladı.

Kış arılarının oluşması için ilk işlem: 'Besleme'
Arıcıların kışlık hazırlıklarını sonbahar mevsiminin girişinde yaptığını aktaran Bünyamin Yiğit, bu işlemlere "sonbahar bakımları" dendiğini ve ilk soğuklar başlayana kadar devam ettiğini belirtti. Yiğit, balı eksik olanların ve kış arılarını yetiştirmek için ilk iş olarak besleme yaptığını söyleyerek, “Bu besleme yapıldığı zaman arılarımız kovana polen taşır, ana arı yumurta yapar ve kış arılarımızın oluşmasını sağlarlar. Yavrular yetiştiği zaman da arı mevcudu artacağı için kovanlardaki bal tüketimi hızlanır. Arılar salkıma girene kadar tüketim hızlı bir şekilde devam eder. O yüzden bizim bölgemizde arılarımızın dışarıdan bal getirme şansı olmadığı için biz arılarımıza destek için bir besleme daha yapmak zorunda kalıyoruz, kışlık yiyeceğini temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Varova parazitine dikkat
Kış için yapılan hazırlıklarda arıları tehdit eden “Varova” parazitinin önüne geçilmesi için ilaçlar kullanılması gerektiğini ifade eden Yiğit, “Neredeyse bütün arıcılarımız bunu bilir. Varova ile mücadeleyi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu, arılarımızla beraber yaşayan bir parazittir. Erken ilkbahar ve geç sonbaharda Varova ilaçları yaparsak çok başarılı oluruz. Kovanlarımızdaki Varova hasarı en aza iner. Bitirmek gerçekten çok zor ama iyi mücadele edip onunla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

“Arı keki her zaman için faydalıdır, konulduğu yer önemlidir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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